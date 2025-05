«Me considero una persona inherentemente positiva, con una visión optimista», dice Eva Longoria al llegar al quinto piso

La actriz Eva Longoria, reconocida a escala mundial por su papel en la serie ‘Amas de casa desesperadas’, celebró recientemente su cumpleaños 50 y mira hacia el futuro con una notable ilusión. En una sincera entrevista concedida a la revista ¡Hola!, ella compartió sus emocionantes perspectivas sobre esta nueva etapa de su vida.

«Estoy entusiasmada con esta nueva década» confesó Longoria, reflejando una mentalidad decididamente positiva. «Es el momento perfecto para reflexionar sobre el pasado, agradecer la hermosa vida que he experimentado y, al mismo tiempo, soñar intensamente con todo lo que aún está por venir. Me considero una persona inherentemente positiva, con una visión optimista ante cada desafío y oportunidad. Todavía albergo muchos sueños por cumplir.», apunta.

Gratitud y determinación: pilares del éxito de Eva Longoria

Además, Eva Longoria profundiza en la filosofía que guía su camino. «En esencia, todo se centra en la profunda gratitud: gratitud por la vida que actualmente disfruto y por todas las experiencias enriquecedoras que sé que aún me aguardan. Este sentimiento constituye, en mi opinión, el verdadero secreto para vivir plenamente.», destaca.

Asimismo, la trayectoria profesional de la artista de raíces mexicanas es un claro ejemplo de su espíritu emprendedor. Ha transitado con éxito desde ser una actriz galardonada hasta consolidarse como una productora y directora de renombre. Su debut detrás de las cámaras se produjo en 2023 con la aclamada película ‘Flamin’ Hot’, marcando un nuevo hito en su polifacética carrera.

La persistencia es la clave de su progreso

Por otro lado, la determinación inquebrantable de Eva Longoria ha sido un factor crucial en su ascenso dentro de la exigente industria del entretenimiento. «No se me da bien aceptar un ‘no’ por respuesta,» explica con convicción. «Las cosas tienden a materializarse de manera favorable en mi camino porque invierto un esfuerzo considerable, utilizo mi inteligencia estratégica y empleo todo mi ingenio creativo para convertirlas en realidad.», agrega.

Además, más allá de su destacada labor en el mundo del espectáculo, Eva Longoria también se ha consolidado como una empresaria exitosa. Ella misma atribuye este logro a su innato amor por «crear».

«Me apasiona profundamente el mundo de los negocios y la construcción de proyectos,» afirma. «Ya sea la concepción y desarrollo de una serie de televisión cautivadora, la formación de un equipo cohesionado para llevar a cabo una película impactante o la creación de una marca distintiva como mi tequila Casa del Sol, la acción de crear me resulta intrínsecamente gratificante.», expresa.

En el ámbito personal, Eva Longoria comparte su vida con su esposo, José ‘Pepe’ Bastón, y juntos tienen un hijo de seis años, Santiago. Recientemente, protagonizó la nueva película de comedia familiar titulada ‘Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip’. Este proyecto significó una experiencia particularmente especial para ella, ya que se sintió profundamente agradecida de participar en una producción que celebraba su herencia mexicana-americana.