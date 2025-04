“Me at the zoo”, el video que marcó el inicio de YouTube, cumple dos décadas

El 23 de abril de 2005, Jawed Karim, uno de los cofundadores de YouTube, subió un clip titulado “Me at the zoo” a la plataforma, marcando el inicio de lo que se convertiría en el mayor sitio web de videos del mundo. El video, de apenas 18 segundos, muestra a Karim en el zoológico de San Diego, y hoy, 20 años después, ha superado los 227 millones de reproducciones.

El nacimiento de un gigante digital

“Me at the zoo” es considerado el punto de partida de la era YouTube. Subido cuando la plataforma aún estaba en versión beta, este sencillo video muestra a Karim frente a los elefantes mientras comenta, con tono casual, lo “genial” que es que los animales tengan trompas largas. Este momento cotidiano se convirtió, con el paso de los años, en ícono histórico de la era digital.

La plataforma, creada por Jawed Karim, Steve Chen y Chad Hurley, no tardó en popularizarse. En noviembre de 2006, poco más de un año después de su lanzamiento, Google adquirió YouTube por 1.650 millones de dólares en acciones, dando inicio a una nueva etapa de expansión global.

YouTube: de video casero a fenómeno cultural

Desde aquel primer video, YouTube ha experimentado un crecimiento exponencial. En la actualidad, el sitio registra más de 2.500 millones de usuarios mensuales y se suben más de 500 horas de contenido cada minuto. La plataforma ha sido clave en la revolución del contenido digital. Ha permitido que personas de todo el mundo compartan, informen y se expresen a gran escala.

El clip “Me at the zoo” se mantiene disponible públicamente en el canal “jawed”, y continúa recibiendo visitas y comentarios diariamente. Muchos usuarios lo reconocen como una pieza histórica de internet, mientras que otros lo descubren por primera vez cada año en su aniversario.

Un legado que transformó el entretenimiento

Hoy, YouTube es una herramienta central en educación, música, entretenimiento, noticias y activismo social. Ha sido cuna de fenómenos virales. Además ha dado lugar al surgimiento de nuevas profesiones como los “youtubers”. También ha influido profundamente en la manera en que consumimos información y cultura visual.

El aniversario de “Me at the zoo” no solo celebra el origen de YouTube, sino también el inicio de una nueva era para los medios digitales y la comunicación global.