‘May the 4th Be With You’: Las mejores series en streaming para disfrutar en el Día de Star Wars

Cada 4 de mayo, los fanáticos de Star Wars celebran el Día de Star Wars, una fecha icónica inspirada en el juego de palabras ‘May the 4th Be With You’ , que suena como “May the Force Be With You”.

Este 2025, las plataformas de streaming ofrecen un catálogo imperdible de series que expanden el universo creado por George Lucas. A continuación, te presentamos las mejores opciones para maratonear, con detalles sobre qué las hace imprescindibles para esta celebración galáctica.

1. The Mandalorian (Disney+)

Ambientada tras la caída del Imperio, esta serie sigue a Din Djarin, un cazarrecompensas mandaloriano, y su misión de proteger a Grogu (Baby Yoda), un misterioso bebé de la especie de Yoda.

The Mandalorian es el corazón del renacimiento de Star Wars en streaming. Con una mezcla de western espacial, acción trepidante y guiños a la trilogía original, sus tres temporadas son perfectas para fans nuevos y veteranos. La relación entre Din y Grogu aporta un toque emocional que conquista a todos.

La tercera temporada incluye cameos épicos y conexiones con The Clone Wars, que emocionarán a los conocedores. Está compuesta por 24 episodios (30-50 minutos cada uno).

2. Andor (Disney+)

Esta precuela de Rogue One explora los orígenes de Cassian Andor, un espía rebelde, en una galaxia oprimida por el Imperio. La serie muestra su transformación de ladrón a héroe de la Rebelión.

Andor es un thriller político con un tono maduro y realista, alejado de los sables de luz, pero profundamente inmerso en el universo Star Wars. Su guion, actuaciones (Diego Luna brilla) y producción de alto nivel la convierten en una joya. La segunda temporada, en camino para 2025, promete aún más intensidad.

Sus 12 episodios son ideales para un maratón, y las escenas de resistencia inspirarán tu espíritu rebelde.

Cuenta con 12 episodios (40-60 minutos cada uno).

3. Ahsoka (Disney+)

Ahsoka Tano, la icónica padawan de Anakin Skywalker, lidera esta serie en busca del Gran Almirante Thrawn y Ezra Bridger, conectando con los eventos de Star Wars Rebels.

Rosario Dawson encarna a la perfección a Ahsoka, y la serie combina misticismo de la Fuerza con batallas épicas. Es un regalo para los fans de las series animadas, con personajes como Sabine Wren y Hera Syndulla en acción real. La primera temporada deja un cliffhanger que anticipa una segunda parte explosiva.

Los duelos de sables de luz y las referencias a The Clone Wars son un deleite visual. La serie está compuesta de 8 episodios (40-50 minutos cada uno).

4. The Book of Boba Fett (Disney+)

Boba Fett, el legendario cazarrecompensas, toma el control del bajo mundo de Tatooine junto a Fennec Shand, mientras enfrenta traiciones y desafíos.

Aunque no alcanzó la popularidad de The Mandalorian, esta serie ofrece una mirada al pasado y presente de Boba Fett, con flashbacks fascinantes sobre su supervivencia tras El retorno del Jedi. Su mezcla de crimen organizado y cultura tusken la hace única. Duración aproximada: 7 episodios (40-60 minutos cada uno).

Dato para el Día de Star Wars: Los episodios cruzados con The Mandalorian son un highlight que no te puedes perder.

5. Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Situada 10 años después de La venganza de los Sith, esta miniserie sigue a Obi-Wan Kenobi en el exilio, vigilando a un joven Luke Skywalker, mientras enfrenta a los Inquisidores del Imperio y un reencuentro con Darth Vader.

Ewan McGregor y Hayden Christensen regresan en una historia cargada de nostalgia y emociones. Los duelos entre Obi-Wan y Darth Vader son de lo mejor de Star Wars en streaming, y la serie explora el peso del pasado de los Jedi. Además, conecta directamente con la trilogía original de la saga cinematográfica Star Wars.Tiene 6 episodios (40-60 minutos cada uno).

Series animadas para fans completistas

The Clone Wars (Disney+) : La serie animada que definió a Anakin, Obi-Wan y Ahsoka. Sus 7 temporadas son un pilar del universo Star Wars.

The Bad Batch (Disney+) : Sigue a un grupo de clones defectuosos tras la Orden 66. Su tercera temporada, recién concluida en 2025, cierra con fuerza.

Tales of the Jedi (Disney+): Cortos animados que exploran momentos clave de personajes como Ahsoka y Dooku. Ideal para una sesión rápida.

Bono extra

Además, como parte de la celebración del ‘May the 4th Be With You’ , Star Wars: Tales of the Underworld se estrenó en Disney+ como la tercera entrega de la serie de antologías animadas de Lucasfilm, siguiendo los pasos de Tales of the Jedi (2022) y Tales of the Empire (2024). Esta nueva serie de seis cortos animados, creada por Dave Filoni, sumerge a los espectadores en el oscuro y peligroso submundo criminal de la galaxia, ambientada tras las Guerras Clon y durante el ascenso del Imperio.