COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Ecuador
Educación

Materia de seguridad se incorpora al pénsum del ciclo Sierra-Amazonía a partir de septiembre

El Ministerio de Educación introduce la materia de seguridad en el currículo escolar para el ciclo Sierra-Amazonía desde septiembre.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Materia de seguridad se incorpora al pénsum del ciclo Sierra-Amazonía a partir de septiembre
Esta medida responde a la necesidad de fortalecer la resiliencia y las habilidades de autoprotección en los jóvenes.
Materia de seguridad se incorpora al pénsum del ciclo Sierra-Amazonía a partir de septiembre
Esta medida responde a la necesidad de fortalecer la resiliencia y las habilidades de autoprotección en los jóvenes.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

La materia de seguridad se incorporará al plan de estudios para 1.7 millones de estudiantes del régimen Sierra-Amazonía, desde el 1 de septiembre, según anunció la ministra de Educación, Alegría Crespo.

El objetivo es preparar a los alumnos de todos los niveles educativos, desde inicial hasta bachillerato, para enfrentar y prevenir diversas amenazas que puedan encontrar en el entorno digital y en su vida diaria. Esta medida responde a la necesidad de fortalecer la resiliencia y las habilidades de autoprotección en los jóvenes.

Empoderamiento a los estudiantes

La ministra Crespo detalló la relevancia de la nueva materia. Explicó que el contenido busca empoderar a los estudiantes para que desarrollen un sentido de autoprotección. “Que sepa cuidarse a sí mismo y que sepa detectar dónde están los riesgos”, dijo, enfatizando la importancia de la seguridad en línea y la capacidad de discriminar relaciones.

La iniciativa forma parte del programa “Comunidades educativas seguras y protectoras”, que ha logrado una reducción del 30% en los índices de violencia en las 355 unidades educativas priorizadas en la Sierra y Amazonía.

Fortalecimiento de habilidades para la vida

Para los alumnos de segundo de bachillerato, la nueva materia de seguridad complementará al programa de participación estudiantil. Este programa se enfoca en la acción cívica y se imparte los sábados. La ministra indicó que la materia reforzará temas como primeros auxilios, respuesta a riesgos y habilidades básicas para situaciones como campamentos.

La meta es formar un estudiante resolutivo, un ciudadano que no dependa siempre de otros, sino que se sienta seguro para afrontar las diversas situaciones de la vida.

Una estrategia curricular en marcha

La materia de seguridad es la sexta inserción curricular realizada por el Ministerio de Educación en el último año. Previamente, se incluyeron en el pénsum escolar las materias de cívica ética e integridad, educación socioemocional, educación para el desarrollo sostenible, educación vial y educación financiera.

Esta última enseña a los estudiantes a manejar el dinero y a crear planes de ahorro, entre otras habilidades prácticas. Todas estas adiciones buscan preparar a los estudiantes de manera integral para los desafíos del mundo actual, equipándolos con herramientas prácticas para su futuro.

El Gobierno espera que estas estrategias educativas fortalezcan a la sociedad desde las bases. El currículo se actualiza constantemente para responder a las necesidades cambiantes de los jóvenes.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hospitales de Santo Domingo atienden quemados sin la infraestructura necesaria, enviando a muchos pacientes a otras ciudades

Encuentran en Arenillas la cabeza de hombre decapitado hallado el 3 de agosto

Camioneta quemada en Buena Fe: hallan un hombre muerto a 50 metros del vehículo

Concejal de Santo Domingo se queda sin equipo de trabajo y acusa al alcalde de intimidación

Fuga de agua potable afecta a moradores del barrio Abdón Calderón desde hace tres meses

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hospitales de Santo Domingo atienden quemados sin la infraestructura necesaria, enviando a muchos pacientes a otras ciudades

Encuentran en Arenillas la cabeza de hombre decapitado hallado el 3 de agosto

Camioneta quemada en Buena Fe: hallan un hombre muerto a 50 metros del vehículo

Concejal de Santo Domingo se queda sin equipo de trabajo y acusa al alcalde de intimidación

Fuga de agua potable afecta a moradores del barrio Abdón Calderón desde hace tres meses

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hospitales de Santo Domingo atienden quemados sin la infraestructura necesaria, enviando a muchos pacientes a otras ciudades

Encuentran en Arenillas la cabeza de hombre decapitado hallado el 3 de agosto

Camioneta quemada en Buena Fe: hallan un hombre muerto a 50 metros del vehículo

Concejal de Santo Domingo se queda sin equipo de trabajo y acusa al alcalde de intimidación

Fuga de agua potable afecta a moradores del barrio Abdón Calderón desde hace tres meses

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO