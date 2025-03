Compártelo con tus amigos:

¡Nada se desperdicia! En MasterChef Celebrity Ecuador, los platos sobrantes tienen un destino noble, y John Taleb cuenta cómo funciona este proceso detrás de cámaras.

En MasterChef Celebrity, los alimentos sobrantes de los retos encuentran un fin solidario, donándose a organizaciones benéficas, según reveló el exparticipante John Taleb este marzo de 2025, desde Quito, para evitar el desperdicio y ayudar a quienes más lo necesitan.

En la cocina más famosa de la tele ecuatoriana, no todo termina en la basura. Los platillos que no se comen en MasterChef Celebrity —ya sea porque los jueces solo prueban un bocado o porque ni siquiera llegan a la mesa— tienen un destino con propósito. John Taleb, uno de los famosos que pasó por el programa, soltó el dato en una entrevista con Metro Ecuador: “Me parece que esa comida la donaban a personas de escasos recursos”.

Pero hay una regla clara: los participantes no pueden probar sus propias creaciones. “Si los jueces no prueban nuestro plato, nosotros no podemos probarlo”, explicó Johnta. Imagínate cocinar con todo el corazón y no poder darle ni una mordida. Así es la vida en el set, donde el foco está en impresionar a los chefs y no en llenar el estómago.

MasterChef Celebrity Ecuador: una donación con causa

La producción del programa asegura que los alimentos que cumplen con estándares de seguridad alimentaria van directo a bancos de alimentos y organizaciones benéficas. Esto no es nuevo: programas como MasterChef en otros países, como España o México, también han adoptado esta práctica para reducir el desperdicio. En Ecuador, la iniciativa suma puntos al show, que ya va por su segunda temporada en 2025.

John Taleb no llegó al top 10 de la competencia. Su salida llegó con un reto dulce que se le atragantó: un crème brûlée con un twist de canguil. Los jueces aplaudieron el sabor arriesgado, pero criticaron que la masa no estaba bien cocida ni refrigerada. “El que no hace postres no pasa”, y Johnta se despidió.

Esta revelación de Taleb no solo destapa el destino de los platos, sino que da un guiño a cómo funciona la maquinaria de MasterChef. Entre ollas, retos y eliminaciones, el programa no solo busca al mejor cocinero famoso, sino que también deja un impacto positivo fuera de pantalla. ¿Qué opinan los fans? En X, alguien escribió: “Me encanta que MasterChef Ecuador done la comida, ¡eso es clase!”.

