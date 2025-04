Masacres en Santo Domingo de los Tsáchilas: Crimen organizado se camufla de militares para ejecutar ataques armados

Santo Domingo de los Tsáchilas enfrenta una ola de violencia luego de dos ataques armados ejecutados por delincuentes disfrazados de militares, ocurridos el 29 de marzo y el 17 de abril, que dejaron 14 muertos y varios heridos, en lo que se califica como una estrategia del crimen organizado para infundir miedo y evadir el control policial.

Dos masacres con un mismo patrón: uniformes militares y muerte

El primer hecho se registró el pasado 29 de marzo, en un night club ubicado en el kilómetro 7 de la vía Santo Domingo – Quevedo. Según testigos presenciales, varios hombres vestidos con uniformes militares llegaron en camionetas, ingresaron al local y dispararon a quemarropa contra quienes se encontraban dentro. El resultado: tres personas asesinadas y varias heridas. Veinte días después, el 17 de abril, se registró un nuevo ataque aún más letal. Más de diez individuos, nuevamente vestidos como militares, irrumpieron en la gallera ‘La Fortaleza’, en el sector Paraíso La 14, cantón El Carmen, en la zona limítrofe entre Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Un video que circula en redes sociales muestra cómo los atacantes ordenan a las personas tirarse al suelo, mientras buscan a víctimas específicas. En un área conocida como “el laboratorio”, tres personas fueron ejecutadas. Posteriormente, mientras huían, los agresores continuaron disparando indiscriminadamente, matando a once personas, entre ellas una menor de 14 años de edad. Otras nueve personas resultaron heridas. La gallera recibía asistentes de Santo Domingo, Manabí y Los Ríos, lo que amplificó el impacto del crimen a nivel regional.

Criminales se camuflan: ¿Por qué no es delito vestirse como militar?

La ciudadanía ha reaccionado con temor y desconfianza, al no poder distinguir entre delincuentes y miembros de las fuerzas del orden. Esta estrategia criminal ha expuesto un vacío legal en la normativa ecuatoriana. Kléber Carrión, exoficial de la Policía Nacional y experto en seguridad, advierte que el uso de uniformes militares no constituye un delito grave en Ecuador. Según el Artículo 296 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), quien use públicamente uniformes o insignias oficiales sin autorización, enfrentará una pena de apenas 15 a 30 días de prisión. Carrión habla además de la libre comercialización de uniformes militares y policiales, sin una fiscalización efectiva del Estado. El coronel Renán Miller, comandante de la Zona 4 de la Policía Nacional, reconoció que se están evaluando mecanismos para controlar la venta de estos uniformes, aunque aún no se han implementado medidas concretas.

«El crimen organizado evoluciona y utiliza cualquier herramienta para pasar desapercibido. Esta es una de sus nuevas tácticas», indicó Carrión. La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se ha convertido en un territorio en disputa entre grupos delictivos organizados, lo que ha elevado el número de homicidios y atentados armados. En lo que va del 2025 se reportan 28 muertes violentas en Santo Domingo de los Tsáchilas, frente a 12 muertes violentas que se reportaron en el mismo tiempo, en el 2024. La creciente violencia ha llevado a expertos a exigir un cambio de estrategia estatal, con un enfoque en inteligencia preventiva. “La clave es neutralizar los delitos antes de que se cometan”, concluyó Carrión (5).