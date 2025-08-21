COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Estados Unidos

Más de 55 millones de visados bajo revisión: Las causas de anulación de visas en Estados Unidos

La administración Trump verifica más de 55 millones de visados. Conoce las razones que podrían anular tu documento y llevarte a la deportación.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Más de 55 millones de visados bajo revisión: Las causas de anulación de visas en Estados Unidos
Esta verificación continua incluye a todos los extranjeros con visados estadounidenses vigentes.
Más de 55 millones de visados bajo revisión: Las causas de anulación de visas en Estados Unidos
Esta verificación continua incluye a todos los extranjeros con visados estadounidenses vigentes.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, confirmó que está revisando más de 55 millones de visados válidos para detectar posibles infracciones.

Esta revisión, que comenzó en enero, podría llevar a la anulación de los documentos y la deportación de sus titulares.

Verificación continua y motivos de revocación

Un funcionario del Departamento de Estado aseguró que esta verificación continua incluye a todos los extranjeros con visados estadounidenses vigentes. El proceso busca cualquier indicio de inelegibilidad. Las causas para la revocación de visas son diversas.

Entre ellas se incluyen la permanencia vencida, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública y el apoyo a organizaciones terroristas. El funcionario no especificó la duración de la investigación.

Proceso de revisión y política migratoria

Como parte de este proceso, el gobierno revisa toda la información disponible. Esto abarca registros policiales o de inmigración. También se analiza cualquier dato que aparezca después de la emisión de la visa. La revisión verifica la inelegibilidad de acuerdo con la legislación migratoria vigente.

La administración Trump ha implementado una política migratoria más restrictiva. Esto ha resultado en la cancelación de numerosos visados. Entre los afectados están centenares de estudiantes extranjeros. Ellos participaron en protestas a favor de Palestina contra la ofensiva de Israel en Gaza.

Aumento en revocaciones de visas

El funcionario también informó que desde enero, el Departamento de Estado ha revocado más del doble de visas que en el mismo período del año anterior. Esto incluye casi cuatro veces más visas de estudiante.

El gobierno también suspendió la emisión de visas de visitante para personas de Gaza el sábado pasado. La medida busca una revisión completa del proceso de permisos de entrada humanitarios concedidos recientemente.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Contraloría inicia examen especial a Talento Humano de la Corte Constitucional

Motosierra y machete: el sorprendente simbolismo de los presidentes de Argentina y Ecuador

Tres promesas de Independiente del Valle a prueba en el Celta de Vigo

Al menos dos muertos por la explosión de un coche bomba junto a una base militar en Cali, Colombia

Guayaquil construye la planta de aguas residuales más grande del Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Contraloría inicia examen especial a Talento Humano de la Corte Constitucional

Motosierra y machete: el sorprendente simbolismo de los presidentes de Argentina y Ecuador

Tres promesas de Independiente del Valle a prueba en el Celta de Vigo

Al menos dos muertos por la explosión de un coche bomba junto a una base militar en Cali, Colombia

Guayaquil construye la planta de aguas residuales más grande del Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Contraloría inicia examen especial a Talento Humano de la Corte Constitucional

Motosierra y machete: el sorprendente simbolismo de los presidentes de Argentina y Ecuador

Tres promesas de Independiente del Valle a prueba en el Celta de Vigo

Al menos dos muertos por la explosión de un coche bomba junto a una base militar en Cali, Colombia

Guayaquil construye la planta de aguas residuales más grande del Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO