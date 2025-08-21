Más de 55 millones de visados bajo revisión: Las causas de anulación de visas en Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, confirmó que está revisando más de 55 millones de visados válidos para detectar posibles infracciones.

Esta revisión, que comenzó en enero, podría llevar a la anulación de los documentos y la deportación de sus titulares.

Verificación continua y motivos de revocación

Un funcionario del Departamento de Estado aseguró que esta verificación continua incluye a todos los extranjeros con visados estadounidenses vigentes. El proceso busca cualquier indicio de inelegibilidad. Las causas para la revocación de visas son diversas.

Entre ellas se incluyen la permanencia vencida, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública y el apoyo a organizaciones terroristas. El funcionario no especificó la duración de la investigación.

Proceso de revisión y política migratoria

Como parte de este proceso, el gobierno revisa toda la información disponible. Esto abarca registros policiales o de inmigración. También se analiza cualquier dato que aparezca después de la emisión de la visa. La revisión verifica la inelegibilidad de acuerdo con la legislación migratoria vigente.

La administración Trump ha implementado una política migratoria más restrictiva. Esto ha resultado en la cancelación de numerosos visados. Entre los afectados están centenares de estudiantes extranjeros. Ellos participaron en protestas a favor de Palestina contra la ofensiva de Israel en Gaza.

Aumento en revocaciones de visas

El funcionario también informó que desde enero, el Departamento de Estado ha revocado más del doble de visas que en el mismo período del año anterior. Esto incluye casi cuatro veces más visas de estudiante.

El gobierno también suspendió la emisión de visas de visitante para personas de Gaza el sábado pasado. La medida busca una revisión completa del proceso de permisos de entrada humanitarios concedidos recientemente.