Más de 215 mil votantes de Manta acudirán a las urnas este domingo para la Segunda Vuelta presidencial en Ecuador.

En Manta, el proceso de elecciones inició sin mayores novedades y con una leve llovizna.

En recintos electorales como la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos, hubo malestar de algunos electores por el cambio de las Juntas Receptoras del Voto. Carmen López llegó acompañada de su madre a sufragar, pero a diferencia de la Primera Vuelta, le notificaron que su junta ya no era la misma de las pasadas elecciones, lo que generó molestias y reclamos en el lugar.

En este recinto electoral, el capitán de artillería Alex Salazar, a cargo de la seguridad, indicó que están revisando mochilas y carteras a quienes ingresan para garantizar la seguridad.

En este lugar, el personal militar también fue el encargado de recordar a los electores la prohibición del uso del teléfono celular al momento de ejercer el voto. Las multas por fotografiar el voto van desde los $9.870 hasta más de mil dólares.

En el recinto San José, uno de los recintos con más Juntas Receptoras del Voto, el proceso era rápido. No había largas filas. Hector Ávila acudió a primera hora para aprovechar el clima; sin embargo, se encontró con la novedad de que ya no votaba en este recinto. “En la primera vuelta voté en la Unidad Educativa Salesiana San José y ahora me envían a la Unidad Educativa Leonie Aviat”, cuestionó.

Hasta ahora no se registran personas detenidas ni notificadas por infringir la prohibición de usar el dispositivo celular durante el proceso de sufragio.

En Manta, más de 215 mil personas están habilitadas para ejercer su derecho al sufragio en 629 Juntas Receptoras del Voto. El proceso electoral hasta ahora ha iniciado sin mayores novedades y hay un amplio despliegue de seguridad en los recintos electorales.