Más de 1.1 millones de ciudadanos obtuvieron su cédula de identidad entre enero y junio de 2025

El Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador emitió más de 1.1 millones de cédulas de identidad entre enero y junio de 2025 en todo el país. Esta cifra destaca la alta demanda ciudadana y la eficiencia operativa de la institución para garantizar el derecho a la identidad a los ecuatorianos.

En los primeros seis meses

La emisión de cédulas de identidad representa uno de los servicios más solicitados por los ciudadanos en el Registro Civil. En los primeros seis meses de 2025, la entidad entregó exactamente 1.145.000 documentos a nivel nacional. Esta cantidad refleja la constante necesidad de los ecuatorianos de obtener o renovar su identificación personal, esencial para diversos trámites y actividades cotidianas.

A pesar de esta considerable afluencia de usuarios, especialmente durante los primeros meses del año, la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación mantuvo su operación sin interrupciones. La entidad ofrece 11 servicios y 30 trámites distintos, atendiendo a los usuarios de manera regular. La capacidad de la institución para gestionar esta demanda sostenida evidencia una planificación adecuada y un compromiso con la continuidad del servicio público.

Canales de atención fortalecidos

El proceso de cedulación se facilita a través de múltiples canales, optimizados para brindar un servicio directo, eficiente y ágil. Estos incluyen la atención presencial en las agencias, la implementación de brigadas móviles y la realización de jornadas extraordinarias. Luís Anrango, usuario que agendó su turno en la Agencia Virtual, destacó la rapidez del proceso: “La obtención de mi cédula fue un proceso muy ágil, me acerqué con mi turno sacado en línea, para renovar mi cédula, la misma que es necesaria para el ingreso a la universidad”.

Además, el señor Anrango expresó su satisfacción por poder incluir su autoidentificación Kichwa Otavalo, un avance significativo en el reconocimiento de la diversidad cultural. Acercar los servicios al ciudadano es una misión primordial para la actual administración del Registro Civil. Por ello, se fortalecieron las brigadas móviles, llevando la atención a sectores distantes, incluyendo zonas periféricas y rurales. Estas brigadas también benefician a grupos de atención prioritaria que no pueden trasladarse a las agencias.

Impacto de brigadas y jornadas extraordinarias

En lo que va del año, las 1.715 brigadas realizadas beneficiaron a más de 54.000 personas. Yadira Cadena, hermana de Aracely, una joven con discapacidad física del 100% que fue beneficiada por una brigada móvil, resaltó la importancia de esta iniciativa: “Para nosotros es complicado trasladarnos a una agencia y que nos visiten a domicilio es de gran ayuda. Ahora mi hermana pudo renovar su cédula aquí en la casa y esto ha sido un alivio para nuestra familia”. Este testimonio subraya el impacto positivo de las brigadas en la accesibilidad.

Las jornadas extraordinarias de fines de semana también contribuyeron significativamente a la entrega de miles de cédulas. Estas jornadas permiten que ciudadanos con horarios laborales o estudiantiles restrictivos accedan al servicio. Entre enero y junio, se llevaron a cabo nueve jornadas extraordinarias, emitiendo cerca de 150.000 cédulas. Mariela Ordóñez, una joven universitaria en Cuenca, comentó: “Vine desde temprano a la agencia de Cuenca y salí con mi cédula en menos de una hora. La atención fue excelente, muy organizada y eficiente”.

Compromiso y proyecciones del Registro Civil

Jonathan Reyes, de Montecristi, Manabí, destacó la conveniencia de las jornadas de fin de semana: “Soy de Montecristi, trabajo de lunes a viernes hasta tarde y no tenía tiempo para sacar mi cédula. Gracias a las jornadas de sábado logré acudir a la agencia de Manta y aunque no tenía turno, obtuve mi documento sin problemas”. Para asegurar la atención a todos, el Registro Civil abre semanalmente más turnos de los previamente planificados, atendiendo a quienes no lograron agendar a través de la agencia virtual.

Ottón Rivadeneira, director general del Registro Civil, Identificación y Cedulación, afirmó: “Emitir más de 1.1 millones de cédulas en seis meses es el resultado de un esfuerzo colectivo y una planificación rigurosa. Seguiremos llegando a más territorios, fortaleciendo nuestras brigadas móviles y jornadas extraordinarias, tanto como la atención en nuestras agencias a escala nacional”. La institución reafirma su misión de garantizar la identidad a todos los ciudadanos, con calidez, eficiencia y humanidad, reconociendo que cada cédula representa una vida que merece ser protegida y reconocida.