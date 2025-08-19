COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Sociedad

Más de 1.000 hectáreas afectadas por incendio en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas

El fuego consume la flora y fauna de una reserva natural, considerada una de las más biodiversas del país.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Más de 1.000 hectáreas afectadas por incendio en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas
La Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) confirmó la extensión del daño.
Más de 1.000 hectáreas afectadas por incendio en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas
La Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) confirmó la extensión del daño.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

Un incendio forestal persistente afecta la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas en Ecuador desde el 18 de agosto. El fuego se concentra en una zona de difícil acceso en el sector Peñaherrera, en Imbabura, y ha quemado más de 1.000 hectáreas, según reportes del ECU 911.

Equipos de bomberos, guardaparques y personal de emergencia trabajan para controlar las llamas, cuyas causas aún son desconocidas. Hasta la mañana del 19 de agosto, la situación se mantiene activa.

La extensión del fuego y las áreas afectadas

Las llamas se extienden por las localidades de Piñán, Purafo, Pantví y Pilavo, consumiendo un área estimada en 1.000 hectáreas. La Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) confirmó la extensión del daño. Las autoridades enfatizan que no se han registrado víctimas humanas ni animales, aunque la afectación del hábitat es considerable. La magnitud del incendio ha movilizado recursos a nivel local, con la participación de diferentes entidades de socorro.

Respuesta de las autoridades frente al incendio

La lucha contra el fuego comenzó la mañana del 18 de agosto, cuando el Cuerpo de Bomberos de Cotacachi se movilizó al sitio. Al día siguiente, la labor continúa con el apoyo técnico de la SGR, bomberos de Cotacachi y Urcuquí, técnicos del Ministerio del Ambiente, y guardaparques.

Además, el personal del Plan Rupay y miembros de la comunidad de Piñán se han unido a los esfuerzos para contener las llamas. Los equipos de emergencia trabajan sin descanso en el área, utilizando herramientas y estrategias para frenar el avance del fuego en el terreno montañoso y complejo.

La biodiversidad bajo amenaza

La Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas es una de las áreas de conservación más relevantes del mundo. Según el Ministerio del Ambiente, es un corredor natural de biodiversidad conocido como la región biogeográfica del Chocó. El incendio pone en riesgo a una variedad de especies animales y vegetales.

Los páramos, bosques andinos y bosques húmedos tropicales de la reserva son refugio de fauna en peligro de extinción, como el oso de anteojos y el cóndor. También habitan lobos, venados y otros mamíferos pequeños.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Más de 1.000 hectáreas afectadas por incendio en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas

Detenido en Quinindé: Policía incauta droga y radios en operativo sorpresivo

Traslado Monumental: Iglesia de 672 toneladas cambia de lugar en Suecia

Un hackeo a una base de datos de Google pone en riesgo a los usuarios de Gmail

Manabí: 17.745 citaciones judiciales emitidas entre enero y julio de 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Más de 1.000 hectáreas afectadas por incendio en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas

Detenido en Quinindé: Policía incauta droga y radios en operativo sorpresivo

Traslado Monumental: Iglesia de 672 toneladas cambia de lugar en Suecia

Un hackeo a una base de datos de Google pone en riesgo a los usuarios de Gmail

Manabí: 17.745 citaciones judiciales emitidas entre enero y julio de 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detenido en Quinindé: Policía incauta droga y radios en operativo sorpresivo

Traslado Monumental: Iglesia de 672 toneladas cambia de lugar en Suecia

Un hackeo a una base de datos de Google pone en riesgo a los usuarios de Gmail

Manabí: 17.745 citaciones judiciales emitidas entre enero y julio de 2025

¡Adiós al carné físico! El nuevo documento digital que cambiará la vida de los abogados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO