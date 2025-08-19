Más de 1.000 hectáreas afectadas por incendio en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas

Un incendio forestal persistente afecta la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas en Ecuador desde el 18 de agosto. El fuego se concentra en una zona de difícil acceso en el sector Peñaherrera, en Imbabura, y ha quemado más de 1.000 hectáreas, según reportes del ECU 911.

Equipos de bomberos, guardaparques y personal de emergencia trabajan para controlar las llamas, cuyas causas aún son desconocidas. Hasta la mañana del 19 de agosto, la situación se mantiene activa.

La extensión del fuego y las áreas afectadas

Las llamas se extienden por las localidades de Piñán, Purafo, Pantví y Pilavo, consumiendo un área estimada en 1.000 hectáreas. La Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) confirmó la extensión del daño. Las autoridades enfatizan que no se han registrado víctimas humanas ni animales, aunque la afectación del hábitat es considerable. La magnitud del incendio ha movilizado recursos a nivel local, con la participación de diferentes entidades de socorro.

Respuesta de las autoridades frente al incendio

La lucha contra el fuego comenzó la mañana del 18 de agosto, cuando el Cuerpo de Bomberos de Cotacachi se movilizó al sitio. Al día siguiente, la labor continúa con el apoyo técnico de la SGR, bomberos de Cotacachi y Urcuquí, técnicos del Ministerio del Ambiente, y guardaparques.

Además, el personal del Plan Rupay y miembros de la comunidad de Piñán se han unido a los esfuerzos para contener las llamas. Los equipos de emergencia trabajan sin descanso en el área, utilizando herramientas y estrategias para frenar el avance del fuego en el terreno montañoso y complejo.

La biodiversidad bajo amenaza

La Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas es una de las áreas de conservación más relevantes del mundo. Según el Ministerio del Ambiente, es un corredor natural de biodiversidad conocido como la región biogeográfica del Chocó. El incendio pone en riesgo a una variedad de especies animales y vegetales.

Los páramos, bosques andinos y bosques húmedos tropicales de la reserva son refugio de fauna en peligro de extinción, como el oso de anteojos y el cóndor. También habitan lobos, venados y otros mamíferos pequeños.