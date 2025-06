Marlon Mejía no regresa a Emelec tras no pasar los chequeos médicos

Tras dejar Emelec, Mejía fichó por Orense SC en enero de 2023, donde jugó hasta junio de ese año. En la LigaPro 2023, participó en la primera etapa, pero Sofascore no reporta goles ni asistencias, y su promedio de puntuación como jugador no está disponible en detalle. Su último partido con Orense fue un empate 0-0 contra Técnico Universitario el 6 de mayo de 2023. Posteriormente, se unió a Guayaquil City FC en agosto de 2023, donde firmó hasta 2024, pero no se registran estadísticas específicas de partidos jugados, goles o tarjetas en la Serie A o B. Su inactividad reciente, desde mediados de 2024, pudo influir en su evaluación médica para volver a Emelec.

Mejía también representó a Ecuador en el Mundial Sub-17 de 2011 y debutó con la selección mayor en un amistoso contra México el 27 de octubre de 2021. Su versatilidad como defensa central y su experiencia internacional son destacadas, aunque la falta de datos recientes limita el análisis de su rendimiento actual.