Marlon ‘Chito’ Vera regresa al octágono contra Aiemann Zahabi en Vancouver

El peleador ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera confirmó este jueves 7 de agosto que enfrentará al canadiense Aiemann Zahabi el 18 de octubre de 2025, en la UFC Fight Night 262, en Vancouver, Canadá. El combate marcará su regreso al octágono tras una lesión y dos derrotas consecutivas.

Rival y estadísticas

Zahabi, décimo en el ranking mundial del peso gallo, llega con un historial sólido: seis victorias seguidas y un récord profesional de 13 triunfos y dos derrotas en artes marciales mixtas. El canadiense será local en el Rogers Arena, lo que añade un reto extra para Vera.

Por su parte, el manabita quiere retomar la senda ganadora luego de caer ante el brasileño Deiveson Figueiredo en agosto de 2024 y frente al estadounidense Sean O’Malley en marzo de 2024, en la que fue la pelea por el título mundial.

Recuperación y cambios en su agenda

Inicialmente, Vera tenía programado un combate ante el estadounidense Mario Bautista en junio de 2025, pero una lesión en las costillas lo obligó a cancelarlo. Tras meses de recuperación, el peleador aseguró que está listo para volver en su mejor forma.

El ecuatoriano, considerado uno de los máximos exponentes latinoamericanos en la UFC, sabe que una victoria ante Zahabi podría impulsarlo nuevamente en el ranking del peso gallo y acercarlo a su meta de convertirse en campeón mundial.

Camino hacia la meta

La pelea del 18 de octubre será clave para que Vera recupere confianza y posición en el escalafón. El combate está previsto como parte de una cartelera que reunirá a peleadores destacados de distintas divisiones de la UFC.

El equipo de ‘Chito’ ha intensificado su preparación, enfocándose en la defensa y el contraataque para contrarrestar el estilo técnico y ofensivo de Zahabi. Vera ha señalado que su objetivo es cerrar 2025 con un triunfo que lo acerque a una nueva oportunidad por el título.

Últimos enfrentamientos

En marzo de 2024, Marlon ‘Chito’ Vera se enfrentó en revancha al campeón de peso gallo, Sean O’Malley, durante el evento UFC 299 en Miami. O’Malley dominó el combate desde el inicio, conectando combinaciones precisas y habilidosas que le permitieron abrir una herida en el rostro de Vera. Al finalizar, los jueces declararon unánime victoria para O’Malley, con puntuaciones decisivas que rubricaron su defensa del título.

Posteriormente, el 3 de agosto de 2024, Vera volvió al octágono en UFC on ABC 7, esta vez enfrentando a Deiveson Figueiredo en Abu Dhabi. El excampeón mosca mostró mayor ritmo y potencia, logrando un derribo clave en el tercer asalto que inclinó la balanza a su favor. La decisión fue unánime —29-28, 29-28 y 30-27—, y marcó el segundo revés consecutivo de Vera en el año.