Mariela Viteri, presentadora de TV oriunda de Bahía de Caráquez, destacó la belleza de la mujer manabita tras recibir un piropo de un seguidor en redes sociales.

La manabita Mariela Viteri está próxima a sumarse al programa de farándula ‘Los Hackers del Espectáculo’, pero desde ya está recibiendo decenas de halagos y felicitaciones.

Uno de esos buenos comentarios llegó por parte del usuario de Instagram @alpatrik1982, quien le dijo: “¿Qué tienes que decir, siendo la mujer más bonita del Ecuador?”.

El Community Manager de Ecuavisa le envió la captura con la interrogante, mientras que Mariela no dudó en responder a través de una nota de voz que luego fue publicada en la mencionada red social.

“Nunca he pensado eso, muchas gracias, qué lindo que me veas así, bonita. Pues nada, soy manabita y creo que ser manabita siempre te da ese plus de ser bonita, así como les pasa a las venezolanas también, que todas son guapas. Las manabitas tenemos la fama de ser todas guapas, gracias por ese piropo tan lindo”, fue la reacción de la comunicadora, de 56 años de edad.

El comentario de Mariela Viteri tuvo elogios y críticas

Como era de esperarse, el comentario de la también locutora tuvo reacciones positivas y negativas. Muchos destacaron la belleza de las mujeres de Manabí, mientras que otros indicaron que hay féminas hermosas en otras provincias del país.

Ante esto, Mariela se tomó todo con buena vibra y defendió su teoría. “En todos lados, en Chone, Bahía, Charapotó, Portoviejo, Rocafuerte, Manta… Recuerda que había mucha influencia extranjera y también hay que tomar eso en cuenta. Yo digo que hay más mujeres bonitas por metro cuadrado. Claro que también hay guayaquileñas, quiteñas, guapísimas, y de otros lugares también, pero en Manabí hay más mujeres bonitas por metro cuadrado”, aseguró a Extra.

Por otra parte, Mariela Viteri se sumará este lunes al espacio de farándula de Ecuavisa, siendo su regreso a la televisión nacional.

Ella inició su carrera televisiva en 1989, en el programa ‘Aplausos’ de Telecentro, ahora conocido como TC Televisión.

Desde ese momento no paró, convirtiéndose en una de las presentadoras de TV más reconocidas y carismáticas del país.

En 2013 comenzó a incursionar en el mundo digital, a través de su web Mariela.TV. Mientras que una de sus últimas apariciones en televisión convencional fue en 2019, como jurado del reality ‘Prueba de Amor’.