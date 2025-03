Compártelo con tus amigos:

La manabita Mariela Viteri regresó a la televisión nacional para liderar el famoso espacio de farándula. Además, tendrá un segmento de entrevistas.

Mariela Viteri se sumó ayer al programa ‘Los Hackers del Espectáculo’ de Ecuavisa, donde se esperaba que asumiera como panelista. Sin embargo, la sorpresa del día fue que ella liderará el espacio como moderadora, en lugar de Aura Arce.

La oriunda de Bahía de Caráquez hizo su entrada triunfal al set con una coreografía, mientras sonaba el tema musical ‘Salió el sol’, ya que ha sido bautizada como ‘El Sol de la Farándula’.

El elenco completo de ‘Los Hackers del Espectáculo’

Además se conoció que tendrá un segmento de entrevistas, denominado ‘Intensamente’. “Tienen que aprovecharme en lo que mejor hago, que es entrevistar. Me encanta”, dijo al respecto la comunicadora, de 56 años.

Sobre las preguntas que hará, Mariela bromeó que la primera será “¿eres virgen?”.

Mariela Viteri regresa a la TV junto a Gaby Guzmán y Samantha Grey

El fichaje de Mariela Viteri por parte de ‘Los Hackers’ marca su regreso a la televisión tras seis años. Sin embargo, no es la única que está de vuelta.

Gaby Guzmán, conocida como ‘La Potra’, se alejó del mundo televisivo hace cinco años, tiempo que dedicó principalmente a formar su familia. Actualmente su hijo Alessio, que logró concebir con un tratamiento de fertilidad, ya tiene un año.

“Volver a la televisión después de algún tiempo me llena de mucha felicidad. Hacer lo que me gusta, comunicar, llegar a la gente (…) estoy súper emocionada por eso”, afirmó Gaby, quien tiene 20 años de experiencia en la farándula nacional.

Mientras que Samantha Grey, quien hace unos meses dejó su rol como jurado y presentadora en un reality de TV, tendrá su primera oportunidad como panelista de espectáculos.

“Siempre he tenido como un recelito a los programas de farándula. Me habían invitado al panel, pero les decía que prefería guardarme, porque hay que tener mucho tino para comentar de la vida de alguien más. Pero me mostraron el proyecto. Estaban buscando presentadores de farándula joviales, sin malicia y objetivos”, dijo a El Universo sobre el por qué decidió unirse al programa de Ecuavisa.