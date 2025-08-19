Maribel Guardia deja de apoyar económicamente a su nieto por decisión de Imelda Garza

La actriz costarricense Maribel Guardia reveló que ya no brinda apoyo económico a su nieto José Julián Figueroa, hijo de su fallecido hijo Julián, a raíz de una petición expresa de su nuera, Imelda Garza Tuñón. Pese a la compleja relación con la madre del pequeño, la también cantante aseguró que mantiene viva la esperanza de volver a convivir con él en un ambiente sano y familiar.

Durante un reciente encuentro con los medios mexicanos, la protagonista de Lagunilla mi barrio fue cuestionada sobre el apoyo económico que solía dar a su nieto. Guardia, de 66 años, explicó que por decisión de Imelda ya no realiza aportaciones para la manutención del niño de ocho años.

“Cuando estuve ahí la última vez ella dijo que no… pero bueno, ya en algún momento que esté yo con el juez decirle que yo estoy dispuesta, como lo hice siempre, a cubrir todos los gastos del niño con todo mi amor”, expresó la artista, dejando claro que la decisión no fue suya.

El deseo de un reencuentro

Maribel Guardia aseguró que su mayor petición es reencontrarse con el pequeño José Julián, aunque desea que esto suceda en un espacio armonioso y no en medio de procesos legales. “Yo lo que le pido a Dios es volver a ver a ese niño, volverlo a tener cerca de mi vida. Sé que Julián hubiera querido eso: que esté obviamente con su mamá, pero que yo también esté presente porque será la representación de Julián en su vida”, declaró conmovida.

La actriz recordó que para ella el menor es un vínculo vivo con su hijo Julián Figueroa, fallecido en abril de 2023, y que su ausencia resulta especialmente dolorosa en la familia.

Un conflicto legal de fondo entre Guardia e Imelda

La situación entre Guardia e Imelda no es reciente. En enero de este año, la actriz interpuso una denuncia en contra de su nuera ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, alegando preocupación por el bienestar del niño. Durante esas semanas, el menor estuvo bajo su cuidado mientras las autoridades realizaban las investigaciones.

Posteriormente, un juez resolvió que el pequeño debía regresar con su madre, decisión que se ejecutó en febrero. Desde entonces, Imelda Garza ha declarado públicamente que su hijo no ha tenido contacto con su abuela.

Entre el amor y las diferencias familiares

Pese a las diferencias, Maribel Guardia reiteró que seguirá dispuesta a velar por su nieto y a apoyarlo en todo lo que necesite, aunque las decisiones legales y familiares hayan limitado su cercanía. “Yo quiero estar presente en su vida, no para sustituir a nadie, sino porque él también es parte de Julián, y quiero verlo crecer”, afirmó.

Con estas declaraciones, la actriz no solo expuso su deseo de reencontrarse con José Julián, sino también la esperanza de que el futuro les permita acercarse sin conflictos ni tensiones judiciales, en honor a la memoria de su hijo.