Mariana Bermúdez sobre la salud mental: “Existen tres tabúes que impiden buscar ayuda psicológica”

La salud mental se ha convertido en un tema de constante discusión en la actualidad, dándole mayor visibilidad a padecimientos que son más comunes de lo que se cree, como la ansiedad y la depresión.

En redes sociales y medios de comunicación, figuras públicas comparten sus experiencias, demostrando que cualquier persona puede ver afectada su salud mental y debe pedir ayuda sin temor a ser señalados. Sin embargo, los tabúes aún existen y limitan a muchos a pedir ayuda.

En este punto, la psicóloga clínica Mariana Bermúdez, autora del libro ‘Los Terremotos del Alma’ y panelista en programas de Telemundo, explica que es necesario acabar con estos estigmas totalmente, para garantizar la salud mental de las personas y su bienestar.

¿Por qué las personas se resisten a buscar ayuda para atender su salud mental?

Es importante resaltar que, cada vez, ese estigma hacia la salud mental y la terapia psicológica va disminuyendo, va perdiendo peso gracias a la información que hay en los medios digitales y el alcance que tenemos las personas que nos dedicamos a promulgar la necesidad de cuidar nuestra mente y corazón.

Sin embargo, aún es importante normalizar el buscar ayuda porque sin salud mental no hay ningún otro tipo de salud, no hay salud física, y en eso debemos enmarcarnos. Por otra parte, en la actualidad siguen vigentes tres tabúes que limitan a las personas a la hora de buscar ayuda.

¿Cuáles son esos tabúes?

El primero es el que muchos hemos escuchado desde niños: “Sólo los locos van al psicólogo o al psiquiatra”, lo que provoca que buscar ayuda psicológica sea dejado como el último recurso ante nuestros problemas. Se ha comprobado estadísticamente que una persona con, por ejemplo, ataques de pánico visita a al menos cinco o seis profesionales de salud, como gastroenterólogo, cardiólogo, otorrinolaringólogo, traumatólogo, antes de llegar a un psiquiatra o psicólogo, cuando esos especialistas debieron ser su primera opción.

El segundo tabú que todavía sigue existiendo es que “eso es para débiles” y esto se remarca todavía mucho más en los hombres, a quienes realmente se les ha negado la posibilidad de contactar sus emociones bajo el esquema de que “los hombres no lloran”, indicando incluso que “aguantar el dolor” es sinónimo de fortaleza. Cuando hoy realmente nos estamos dando cuenta que el buscar ayuda es realmente ese acto de valentía, es esa madurez emocional y ese amor propio que nos hace definitivamente elegirnos como prioridad.

Mientras que el tercero que, lamentablemente se mantiene, es “los trapos sucios se lavan en casa”. Todavía hay muchas personas que temen ir a un psicólogo porque sienten que están traicionando este círculo íntimo o familiar al hablar con otros acerca de su condición, cuando realmente esto se trata de poder externalizar nuestras emociones.

¿Qué señales debemos evidenciar para determinar que necesitamos ayuda?

Hay tres señales que nos dicen claramente que sí o sí necesitamos buscar ayuda psicológica. La primera es cuando el malestar persiste, cuando llevamos semanas, meses y hasta años con sentimientos de tristeza, ansiedad, irritabilidad.

La segunda señal es cuando repetimos los mismos patrones, es decir vemos en nuestra vida que las historias se repiten con diferentes protagonistas. Que de pronto me cambio de trabajo y vuelvo a tener los mismos conflictos, que cambio de pareja pensando en que lo que me tocó era lo terrible y me doy cuenta que pasan exactamente las mismas malas situaciones. La tercera forma de saber que necesitamos ayuda es la más fácil, la que tenemos a mano: cuando las personas que nos aman se dan cuenta y nos piden hacerlo.

¿Cómo podemos ayudar a una persona con depresión u otro problema de salud mental?

Es necesario redirigirlos a una especialista. Las personas muchas veces nos queremos convertir en el terapeuta de la pareja, de los hijos, de los padres y, realmente, no sólo que nunca lo vamos a lograr, sino que además impedimos que el otro busque la ayuda necesaria. Como seres humanos podemos ser escucha, podemos ser compañía, de hecho muchas veces alguien que está deprimido no necesita tantas palabras pero sí nuestro abrazo y nuestra presencia, pero eso va es suficiente cuando ya hay un problema grave.

¿Cómo nos ayuda el tener esa primera terapia psicológica?

Cuando lo hacemos ya el 50% del problema está solucionado, porque realmente tenemos conciencia de que hay un problema y que queremos arreglarlo. Con esa primera terapia, automáticamente sentimos alivio, lo que nos permite tener claridad acerca de las salidas que están frente a nosotros.

¿Por qué es tan importante cuidar nuestra salud mental?

Cuidar de nuestra salud mental nos permite ser los protagonistas de nuestras vidas para tomar decisiones importantes. Cuando se nos rompe un hueso vamos al traumatólogo, cuando nos duele un diente vamos al odontólogo, ¿dónde vamos cuando nos duele el alma? Es ahí donde realmente los psicólogos nos convertimos en ese acompañante, en esa guía para que las personas encuentren sus propias respuestas desde su sabiduría.

Actualmente, en redes sociales hay muchas personas hablando sobre salud mental y aconsejando. ¿Esto puede ser un riesgo?

Sí, hay mucho riesgo y que bueno que lo nombras, porque esta información que tenemos a la mano debe ser revisada y elegida cuidadosamente. Por ejemplo, una persona que le gusta alimentarse bien nunca estará en condiciones de poder guiar a alguien con sobrepeso u otra enfermedad como lo haría un nutricionista. Lo mismo pasa en el mundo de la psicología: Podemos nutrirnos de información general, pero no llenar con eso nuestra necesidad de ayuda profesional.

Ahora con la Inteligencia Artificial (IA), se ha vuelto popular pedirle consejos. ¿Cómo nos puede afectar esta situación?

Este es un tema con el que se debe tener mucho cuidado, porque se trata de un robot que probablemente te va a decir lo que tú quieres oír, pero nunca va a interpretar tus silencios, nunca va a interpretar tus lágrimas, nunca va a poder contenerte desde esa presencia humana que es realmente nos ayuda a salir adelante.

Si bien la inteligencia artificial ahora mismo está siendo de gran ayuda para todos y puede ser definitivamente un gran apoyo en temas personales, en temas de nuestra salud emocional donde tiene que haber un autodescubrimiento necesariamente tengo que buscar ese lugar seguro que se llama terapia y ese acompañante ideal que se llama terapeuta.