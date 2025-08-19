Marián Sabaté aclara rumores sobre su salud: se someterá a exámenes médicos bajo anestesia

La reconocida presentadora de televisión Marián Sabaté volvió a ser tendencia en redes sociales luego de una publicación que encendió las alarmas entre sus seguidores. “Lunes de nostalgia y recuerdos, previo a una cirugía uno se pone sensible”, escribió, lo que provocó preocupación sobre su estado de salud. Sin embargo, poco después aclaró que no se trata de una operación grave, sino de exámenes médicos de rutina que requieren anestesia general.

Sabaté explicó que se someterá a una endoscopia y a una colonoscopia, dos procedimientos comunes que ayudan a descartar problemas en el aparato digestivo. Aunque suelen ser de bajo riesgo, en su caso implican anestesia con propofol, lo que llevó a la presentadora a compartir sus sentimientos con sus seguidores. “Explicando algo el procedimiento de mañana, una anestesia general siempre asusta, pero no es nada peligroso”, señaló en sus redes.

En preparación, la presentadora debió mantener una dieta líquida durante dos días, lo que admitió le resultó incómodo. El 19 de agosto, a las 08h00, ingresó a un centro médico para someterse a los estudios y prometió informar sobre los resultados una vez concluido el proceso.

Una historia de salud marcada por altibajos

La salud de Marián Sabaté ha estado rodeada de momentos difíciles. En el pasado se sometió a dos cirugías de manga gástrica. La primera no tuvo un resultado favorable y llegó a comprometer su vida, obligándola a permanecer en terapia intensiva. Desde entonces, su sistema digestivo ha estado más vulnerable y ella misma reconoce que no siempre siguió los cuidados médicos recomendados.

Actualmente, enfrenta episodios recurrentes de gastritis y malestares estomacales, lo que ha motivado nuevos chequeos médicos. Sabaté recordó también un episodio personal que ha marcado su percepción sobre la salud: “Una bruja me dijo que iba a morir de un cáncer en la garganta o en el esófago, eso hace 15 años. Desde entonces eso siempre me dejó traumatizada”.

Esa confesión dio un matiz emocional a su decisión de someterse a los procedimientos, pues asegura que busca tranquilidad y descartar cualquier complicación seria.

Sabaté muestra optimismo y agenda activa pese a la preocupación

A pesar de la ansiedad que puede generar la anestesia, Marián Sabaté asegura que mantiene la calma y la fe. “Gracias por la preocupación de todos, y a esperar resultados favorables con fe, estando en las manos del Mejor. Estoy tranquila, además, dos ángeles me cuidan desde arriba”, escribió en un mensaje cargado de espiritualidad.

Su compromiso con el público sigue intacto. La presentadora tiene previsto viajar a Manta al día siguiente de los procedimientos para cumplir con compromisos laborales ya agendados, lo que demuestra que mantiene su agenda activa y su energía habitual.