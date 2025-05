María Teresa ‘La Flaca’ Guerrero fue operada por tumores en sus ovarios

María Teresa ‘La Flaca’ Guerrero reveló en sus redes sociales que atraviesa una difícil situación médica, tras ser diagnosticada con tumores en sus dos ovarios e intervenida quirúrgicamente. «Me han encontrado tumores en los dos. Ayer me hicieron una biopsia y me removieron tres litros de líquido del abdomen», precisó la expresentadora de TV en un post, que acompañó con tres fotos de ella en el hospital.

Añadió que el proceso «ha sido difícil… pero también ha estado lleno de pequeños milagros. Ya hay un plan de acción. Y como siempre, estoy lista para pelear«. “Este será mi Ironman más importante”, apuntó la también atleta.

María Teresa Guerrero sentía dolores desde hace varios meses

En la publicación, la ecuatoriana reconoció haber sufrido dolores en su vientre desde hace unos meses, a lo que no dio mayor importancia.»A veces la vida da giros inesperados, de esos que te sacuden hasta el alma. Durante MasterChef, y en mis Ironmans, creía que los dolores que sentía venían del estómago, del esfuerzo, del estrés. Pero no. Venían de más adentro, de mis ovarios», indicó.

‘La Flaca’, como se conoce a la talento de pantalla, no detalló si sus tumores son malignos o benignos. Sin embargo, dijo tener fe de que saldrá adelante. «Estaré bien y seguiré trabajando agarrada de Dios. Este será mi Ironman más importante. Y esta vez no voy a quedar segunda. Voy a ganarlo. Hasta que el miedo… me tenga miedo», expresó la influencer de 47 años.

María Teresa dijo que está rodeada de amor, especialmente de su novio Graham Kersey: “No me ha soltado la mano ni un segundo”. También agradeció el apoyo de sus familiares, amigos y seguidores, “que sin saber lo que me pasaba me llenaron de mensajes, de cariño, de luz”.

Regresó a la televisión

Tras varios años alejada de la televisión, ‘La Flaca’ fue parte de la segunda temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, que se grabó en Colombia y se transmitió este año por Teleamazonas. Ese fue su regreso a la pantalla, encontrando gran afecto por parte de sus seguidores. De hecho, la deportista llegó hasta el top 5 de la competencia de cocina.

Durante su participación, ‘La Flaca’ reveló que había intentado quedar embarazada con tratamientos de fertilidad, sin tener éxito. Esto se trató de una gran revelación, ya que durante años ella aseguró que no deseaba ser madre.

La carrera de María Teres Guerrero

María Teresa Guerrero, conocida como “La Flaca”, nació en Guayaquil, Ecuador, el 9 de febrero de 1978. Inició su carrera televisiva a finales de los 1990 en Ecuavisa, destacándose como reportera y presentadora deportiva en el programa Sótano Deportivo, junto a Marcos Hidalgo y Carlos Luis Morales, siendo la primera mujer en este rol en Ecuador.

Protagonizó la serie Sin límites (2000-2001) y presentó el segmento Gente en el noticiero Televistazo, además de la edición dominical del mismo. Entre 2001 y 2014, fue conductora del programa de variedades En Contacto, ganando en 2011 el reconocimiento como mejor presentadora de variedades del país. También actuó en cine, protagonizando las películas Retazos de vida (2008) y Sólo es una más (2016), dirigidas por Viviana Cordero.