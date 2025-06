María Teresa Guerrero estrena peluca, pero no le avergüenza mostrarse sin cabello

En medio de su lucha contra el cáncer, la ecuatoriana María Teresa Guerrero estrenó una peluca, momento que compartió a través de su perfil de Instagram. Esto, a pocos días de haberse rapado completamente la cabeza, ya que la pérdida de cabello es uno de los efectos de las quimioterapias que recibe.

‘La Flaca’, como se conoce a la expresentadora de Televisión, compartió dos fotografías, donde se la ve con una peluca de color castaño, muy similar a su antiguo cabello. Además, indicó que se trató de un regalo del Centro de Extensiones Yesenia Vargas.

María Teresa Guerrero no teme mostrarse sin cabello

Aunque ya cuenta con este accesorio, la también actriz previamente compartió un post, donde destacó que no le da vergüenza que la vean con la cabeza rapada. “Sí, se me cayó el pelo. Y no, no me da vergüenza salir así. Porque aprendí que un pelo no me define. Lo que me define es mi fe, mi alma. Y eso, eso no se cae”, escribió junto a varias fotografías de ella.

Añadió que ahora se siente “más libre”. “Cuando me dieron la noticia del cáncer, estaba aterrada. Me temblaban las piernas. No sabía cómo iba a enfrentar esto. Pero con el tiempo descubrí algo más profundo: que todo tiene un propósito. Fui imagen de productos capilares por más de 7 años. Y ahora estoy aquí, sin pelo… pero más real, más libre y más viva que nunca”, expresó la ecuatoriana de 47 años.

“Esta soy yo. Y no tengo nada que esconder. Porque nuestro valor no está en el exterior. Está en lo que llevamos por dentro”, finalizó.

Ya superó su segunda quimioterapia

Días atrás, María Teresa Guerrero se sometió a su segunda sesión de quimioterapia, algo que, según había confesado, la tenía muy nerviosa. A través de otro post de Instagram, ‘La Flaca’ contó no haber sentido tantos malestares. “Pasé mi segunda quimio, y gracias a Dios, fue mucho más llevadera que la primera. Esta vez no hubo náuseas, solo dolores en las piernas y articulaciones algo común, pero mi cuerpo está respondiendo bien, y yo también”, precisó.

“Ha sido una semana de agradecer. De reconocer que estar viva es un milagro diario. Estoy siendo disciplinada como lo he sido siempre en el deporte: con mi alimentación, mi descanso, mis pensamientos. Creo firmemente que el cuerpo y el alma se fortalecen con lo que los rodea. Por eso, rodéate de gente que te sume, escucha a tus doctores, y sobre todo: no pierdas la fe. Porque sin fe, no hay nada”, expresó la talento de pantalla.

En redes sociales, decenas de personas han expresado su apoyo a la ecuatoriana en medio de su enfermedad. Mientras que ella se ha dicho agradecida. Además, comparte diversos momentos de su lucha, con el objetivo de inspirar a otras personas que están en la misma situación.