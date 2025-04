María Fernanda Ríos: «Ser madre es una responsabilidad gigante que no quiero asumir»

La actriz ecuatoriana María Fernanda Ríos se cansó de ser cuestionada sobre su decisión de no ser madre.

En una reciente entrevista, la también cantante recalcó que nunca he deseado tener hijos. «No me gusta, ni quiero ser madre. Porque una cosa es ser madre y otra buena madre. Hay mujeres que han tenido hijos y son unas malas madres», recalcó la artista de 43 años.

Además, María Fernanda descartó tener problemas de fertilidad, como se especula en redes sociales. «No es que no pueda. Por ahí leí que decían ‘ay lo mismo decía la Flaca Guerrero, pero después asumió que no podía tener’ No, yo sí puedo tener hijos, sí puedo tener hijos, sí puedo tener hijos, no quiero tener hijos que es diferente», destacó.

María Fernanda Ríos recalca que ser mamá es un gran compromiso

La famosa ecuatoriana agregó que la maternidad es una gran responsabilidad y que debe ser asumida como tal. «Ser madre es una responsabilidad gigante, que no quiero asumir, porque no me da la gana», dijo.

La siempre polémica actriz también cuestionó a aquellas personas que aseguran tener hijos para no estar solas en la vejez. «No se trae hijos al mundo solo para que te cuiden de vieja», indicó Mafer.

María Fernanda Ríos vive el amor desde hace cuatro años con el chico reality Fercho Gómez, quien es 14 años menor.

Recientemente se especuló de una ruptura. Sin embargo, la también diseñadora indicó que su relación va muy bien.

La Flaca Guerrero y su confesión

En su entrevista, María Fernanda nombró a María Teresa Guerrero, conocida como ‘Flaca’. Esto se debió a que la ex presentadora de TV confesó recientemente que intentó ser madre a través de programas de fertilidad, pero sin éxito.

Los dichos de la ‘Flaca’ Guerrero tomaron por sorpresa a sus seguidores, ya que en varias ocasiones ella había indicado que no deseaba ser mamá.