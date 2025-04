María Fernanda Ríos habla claro: La maternidad no es lo suyo

¿Qué piensa María Fernanda Ríos sobre ser madre? La actriz y presentadora ecuatoriana, conocida por su carácter frontal, respondió sin filtros a sus seguidores. A sus 43 años, aseguró que no planea tener hijos ahora ni en el futuro, porque simplemente no le nace y está feliz así.

María Fernanda Ríos, o Mafer como todos la llaman, no se guardó nada. En una dinámica de preguntas en Instagram, un fan le lanzó: “¿Hijos en 2025?”. Su respuesta fue un rotundo no que dejó a más de uno con la boca abierta. “Ni este año ni nunca. Si Dios no me los ha mandado, por algo será. No nací para ser madre”, dijo sin titubear, dejando claro que no es una cuestión de “no poder”, sino de “no querer”.

La declaración de María Fernanda no se quedó en redes. En una entrevista con TC Televisión, donde trabaja, reforzó su postura. “Me gustan los niños, pero de otras mamás. ¿Para qué tener hijos a estas alturas? No me nace”, soltó con esa chispa que la caracteriza. Y aunque físicamente puede ser madre, insiste en que no es su camino. “Ser madre es una responsabilidad gigante que no quiero asumir porque no me da la gana”, afirmó.

María Fernanda Ríos: más allá de los clichés

La actriz también aprovechó para tumbar un argumento típico: tener hijos para que te cuiden de vieja. “Eso no tiene sentido. No traes hijos al mundo para eso, sino porque realmente los quieres”, explicó. Para ella, ser madre no es un mandato, y critica a quienes lo hacen sin estar listas. “Hay mujeres que son mamás y no lo hacen bien”, dijo sin pelos en la lengua.

Mafer, que lleva más de cuatro años con su pareja Fercho Gómez, vive enfocada en su carrera y su marca de moda. Su decisión no depende de su relación, sino de lo que siente (o no siente) por la maternidad.

No es la primera en alzar la voz, pero María Fernanda Ríos lo lleva a otro nivel con su sinceridad brutal. Sin presiones ni excusas, reafirma que no necesita hijos para estar completa. Y mientras sigue brillando en pantalla y en su vida personal, su mensaje resuena: la maternidad no define a una mujer.