María Antonieta de las Nieves aclara su estado de salud tras hospitalización de emergencia

María Antonieta de las Nieves, conocida mundialmente como ‘La Chilindrina’ de El Chavo del 8, reapareció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores tras su reciente hospitalización de emergencia. La actriz de 78 años explicó que sufrió una fuerte deshidratación durante una gira en Perú, lo que provocó una baja de sodio en su organismo. Actualmente, se encuentra estable, descansando en su hogar y bajo observación médica.

El pasado 20 de agosto, la comediante fue internada de urgencia, según informó la revista TVNotas. Una fuente cercana a la actriz reveló que el ingreso se debió a una crisis de ansiedad, desencadenada por un cuadro de estrés y un posible deterioro neurológico. “El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad”, afirmó la fuente a la publicación. Tras realizarle estudios, los médicos estabilizaron a la actriz y la dieron de alta.

Recuperación de ‘La Chilindrina’

En un mensaje publicado en Instagram, María Antonieta expresó su gratitud: “Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”. La actriz acompañó su comunicado con un video donde se le ve sonriente, dibujando y bromeando. “Qué tal amigos, aquí como siempre, haciendo mis dibujitos, haciendo mis cosas que me gusta hacer, en fin, la estoy pasando muy bien, espero que ustedes la estén pasando muy bien, los quiero muchísimo, bye”, dijo en el clip.

La fuente citada por TVNotas señaló que, aunque la actriz está estable, permanece bajo tratamiento farmacológico para mantener su tranquilidad. “Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación”, detalló. Además, se mencionó que los estudios médicos detectaron una baja de sodio, posiblemente relacionada con un deterioro neurológico. Sin embargo, no se proporcionaron más detalles al respecto.

Trayectoria de María Antonieta

María Antonieta de las Nieves ha enfrentado desafíos de salud en los últimos años, incluyendo un diagnóstico de fibromialgia, una enfermedad crónica que causa dolor muscular, fatiga y dificultades cognitivas. A pesar de esto, la actriz ha mantenido una carrera activa, con presentaciones en América Latina y una reciente aparición en la serie Chespirito: Sin querer queriendo de HBO Max. Su papel como ‘La Chilindrina’ le valió un Récord Guinness en 2021 por la interpretación más longeva de un mismo personaje, con 48 años.

La preocupación por su estado de salud se intensificó tras reportes de dificultades para hablar y tragar durante su gira en Perú. Además, se conoció que tenía un estado anímico delicado atribuido a un distanciamiento con sus hijos. Sin embargo, su hija, Verónica Fernández, confirmó a TVNotas que la actriz está en casa y en buen estado: “A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”.