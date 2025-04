Marco Pazos, presidente de El Nacional exige resultados a Omar Asad y le ha puesto un ultimátum

El Club Deportivo El Nacional, con solo 5 puntos en 8 fechas de la LigaPro Serie A, atraviesa una crisis deportiva que pone en duda la continuidad del entrenador Omar Asad.

El presidente del club, Marco Pazos, anunció que el cuerpo técnico tiene dos partidos para sumar puntos en Guayaquil, o enfrentará la rescisión de su contrato, en un intento por revertir la posición del equipo, actualmente último en la tabla.

Ultimátum al cuerpo técnico

Pazos, presidente de El Nacional, expresó su descontento con los resultados del equipo en la temporada 2025 de la LigaPro.

En declaraciones a Mundo Deportivo y Mach Deportes FM, confirmó que la directiva decidió otorgar al cuerpo técnico, liderado por Omar Asad, dos partidos más para demostrar mejoras. “Hemos tomado una decisión, nadie está contento con los resultados. Se decidió darle dos partidos más al cuerpo técnico para evaluar el comportamiento, pero sí o sí tiene que sumar en Guayaquil”, afirmó Pazos.

El ultimátum se centra en los próximos encuentros ante Barcelona (viernes 18 de abril a las 19h00) y con Delfín (25 de abril a las 19h00), donde El Nacional enfrentará rivales clave. Pazos enfatizó que la continuidad de Asad depende de los jugadores y del cuerpo técnico, destacando que “ahora depende de ellos”. La directiva se reunirá tras estos partidos para tomar una decisión definitiva.

El ‘Nacho’ vive una crisis de resultados

El Nacional acumula 5 puntos tras 8 jornadas en la primera etapa de la LigaPro 2025, que comenzó el 14 de febrero, según datos de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador.

Con solo una victoria, dos empates y cinco derrotas, el equipo ocupa el último lugar en la tabla de posiciones, lejos de los líderes. Esta situación contrasta con su retorno a la Serie A en 2023, tras ascender desde la Serie B, y su histórica reputación como uno de los clubes más laureados del país, con 13 títulos nacionales.

Disciplina y orden, pero sin resultados

Pazos destacó que Omar Asad logró devolver “disciplina y orden” al plantel, un aspecto que considera positivo. Sin embargo, señaló que algunos jugadores no aceptan las normas disciplinarias impuestas.

“Hay gente que no acepta las normas, pero no hemos tomado medidas por el tema económico que debemos cuidar”, explicó. A pesar de estas mejoras internas, los resultados deportivos no han acompañado, lo que ha generado presión sobre el cuerpo técnico.

Planes a futuro

El presidente Pazos reveló que el club ha recibido “varias carpetas de técnicos” como posibles reemplazos, pero por respeto al actual cuerpo técnico, no las ha analizado. “Esperemos hasta el viernes”, indicó, refiriéndose a la evaluación post-partidos en Guayaquil.

Esta declaración refleja la urgencia de la directiva por encontrar soluciones, mientras mantiene la cautela para evitar decisiones precipitadas.

La situación de El Nacional es crítica en un torneo competitivo como la LigaPro, donde Independiente del Valle, Atlético Vinotinto y Barcelona cuentan con 15 unidades.

El partido ante los ‘toreros’ en Guayaquil, una plaza históricamente complicada, será determinante para el futuro del club en la temporada.

La afición, que según Pazos ha mostrado menos apoyo en los últimos encuentros, espera una reacción inmediata del equipo.