Marco Pazos confirma interés por fichar a Gabriel Cortez desde Barcelona SC

Marco Pazos, presidente de El Nacional, confirmó el interés en fichar al mediocampista Gabriel Cortez desde Barcelona SC para la segunda etapa de la LigaPro 2025, tras su destacado aporte en la Copa Ecuador 2024.

Intento por recuperar a Cortez

Pazos expresó en una entrevista con Machdeportes que El Nacional está “haciendo todo lo humanamente posible” para concretar el regreso de Gabriel Cortez, de 29 años. El volante, cedido por Barcelona SC en el segundo semestre de 2024, fue clave en la obtención de la Copa Ecuador 2024, marcando el gol decisivo en la final contra Independiente del Valle. “Estamos conversando con Gabriel, ojalá tengamos la oportunidad de traerlo”, afirmó Pazos.

En diciembre de 2024 , El Nacional intentó extender el préstamo de Cortez , pero Barcelona SC no permitió su salida. Pazos señaló que el futuro del jugador depende de las decisiones del nuevo entrenador de los toreros , aún por confirmar, y de las negociaciones con el club dueño de su pase.

Cortez disputó 18 partidos con El Nacional en 2024, anotando seis goles y registrando cuatro asistencias, según datos de Transfermarkt. Su rendimiento lo convirtió en una prioridad para el técnico Omar Asad, quien lo solicitó como refuerzo tras la salida de José Francisco Cevallos.

Obstáculos en la negociación de Cortez

Las negociaciones enfrentan retos económicos. En enero de 2025, Pazos reveló que el representante de Cortez pidió USD 350,000 por su pase, una cifra fuera del alcance del club. “No estamos para comprar un pase tan alto”, indicó. Además, Barcelona SC considera a Cortez para su plantilla, según el técnico Segundo Castillo, quien afirmó: “Es un jugador que tenemos, está trabajando bien”.

El libro de pases de la LigaPro cierra el 30 de junio de 2025 , dejando un plazo ajustado para cerrar el traspaso. Pazos destacó que las próximas semanas serán decisivas: “Esta semana y la siguiente serán definitivas para saber si podemos traerlo”.

Mercado y rendimiento

Gabriel Cortez, nacido en Esmeraldas el 10 de octubre de 1995, regresó a Barcelona SC tras su préstamo a El Nacional. En 2025, jugó un amistoso contra Manta FC el 21 de enero, marcando un gol en la segunda mitad. Sin embargo, su rol en el equipo guayaquileño es incierto tras una primera mitad de 2024 con pocos minutos bajo Ariel Holan.

El Nacional , que competirá en la Copa Libertadores 2025 desde la Fase 1 contra un representante boliviano, busca reforzar su plantilla tras una temporada complicada. La salida de jugadores como Cevallos por motivos económicos llevó a Asad a priorizar a Cortez . El club también fichó a Jhon Jairo Cifuente para fortalecer su ataque.

Perspectivas de El Nacional para la temporada

Cortez expresó su afinidad por El Nacional, donde encontró continuidad y el respaldo de la afición. Sin embargo, su contrato con Barcelona SC, vigente hasta 2026, complica las negociaciones. Pazos señaló que el club no descarta otras opciones si no se concreta el fichaje: “Si no responden, iremos por el siguiente jugador”.