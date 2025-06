Mara Topic, Miss Universe Ecuador, brilló en el Miami Swim Week

La ecuatoriana Mara Topic estuvo presente en el Miami Swim Week, cita de moda que se desarrolló durante la semana anterior en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Dicho evento se celebra cada año, centrándose en trajes de baño y ropa de playa. Además, reúne a diversas celebridades del mundo de la moda.

¿Qué hizo Mara Topic en el Miami Swim Week?

La Miss Universe Ecuador participó como representante de la marca Miss Universe y Edgar Entertainment. A través de redes sociales, se pudo ver a Mara como corresponsal, modelo y más.

La beldad ecuatoriana compartió varias fotos en redes sociales donde se la ve con los logos de Miss Universe, así como desfilar por la pasarela y animar al público. «Una ecuatoriana al micrófono, la energía de Miss Universo en mi paso y la Miami Swim Week a mi lado», escribió en un post.

En otro video se la ve desfilar los diseños de la colección Flavia Palmiero, de Argentina. «En la jungla del estilo, o conquistas tu space… o you become the prey (o te conviertes en la presa)», escribió Mara en su post.

Conquista el mundo de la moda

Esta no es la primera vez que Mara Topic deslumbra en un evento del mundo de la moda. En febrero pasado, la reina ecuatoriana desfiló en el New York Fashion Week, luciendo un diseño exclusivo del reconocido diseñador Juan Carlos Collazo Couturier.

El New York Fashion Week (NYFW) es uno de los eventos de moda más prestigiosos del mundo, celebrado dos veces al año, en febrero y septiembre, en Nueva York. Organizado principalmente por el Council of Fashion Designers of America (CFDA) y la agencia IMG, presenta las colecciones de diseñadores de renombre y emergentes para las temporadas de primavera/verano y otoño/invierno. Incluye desfiles, presentaciones, eventos exclusivos y activaciones de marcas en lugares icónicos como el Spring Studios y otros espacios en Manhattan.

Mientras que el Miami Swim Week 2025, que se celebró del 28 de mayo al 1 de junio en Miami Beach, es el evento más importante del mundo para la moda de baño y resort. Se deesarrolló principalmente en el Mondrian South Beach, contando con más de 50 eventos en 20 ubicaciones, y presentando a más de 150 diseñadores nacionales e internacionales. Este año, destacó la iniciativa Miami Swim Week Cares, enfocada en sostenibilidad, inclusión y impacto social, con acciones como limpiezas de playas y competencias de diseño ecológico.

Mara Topic se alista para entregar la corona

En 2024, la guayaquileña Mara Topic se convirtió en la primera Miss Universe Ecuador elegida por la organización Concurso Nacional de Belleza (CNB). Así se ganó el derecho de representar al país en la cita mundial.

En el certamen desarrollado en noviembre pasado, en México, Mara logró clasificar al top 30. Ahora, la joven deberá coronar a su sucesora en julio próximo.