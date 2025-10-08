Rejilla dañada en la avenida 24 genera peligro
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Manta
Sociedad

Rejilla dañada en avenida 24 de Manta pone en riesgo a conductores y peatones

Una rejilla de aguas lluvias en mal estado en la avenida 24, cerca del colegio 5 de Junio, genera peligro para conductores y peatones. Moradores alertan sobre la falta de respuesta del Municipio pese a reiterados pedidos de reparación.
3 minutos de lectura
La rejilla dañada en plena avenida 24 bajando hacia la avenida de La Cultura.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Periodista manabita. Nació en Portoviejo el 4 de julio de 1977. Estudió periodismo en la Universid... Ver más

Una rejilla de aguas lluvias deteriorada en la avenida 24, en la bajada hacia el colegio 5 de Junio, representa un riesgo para conductores y peatones en Manta. La estructura, ubicada en una vía transitada, está rota y mal alineada, lo que ha llevado a los moradores a improvisar señales para evitar accidentes. La falta de acción por parte del Municipio agrava la situación, según denuncias de los vecinos.

Lourdes Torres, residente del sector, explicó que los moradores colocaron un palo en la rejilla para alertar a los conductores, pero la medida es insuficiente. “El palo no es suficiente; los carros pasan rápido y no ven la rejilla rota. Ya hubo choques menores, y tememos algo peor, sobre todo con niños del colegio cerca”, indicó. La avenida 24 conecta zonas residenciales y comerciales con el colegio, por lo que el flujo vehicular y peatonal es constante, especialmente en horas pico.

 

El riesgo es latente para los conductores ante el daño de la rejilla.

Pedido al municipio aún no se concreta

José Mero, otro morador, señaló que han solicitado repetidamente la reparación a los promotores sociales del Municipio, sin resultados. “Hemos insistido, pero no hay gestión. Nos dicen que lo reportarán, pero no pasa nada. La rejilla lleva meses así, y con las lluvias que vienen, será más peligroso”, afirmó. Las rejillas de aguas lluvias son clave en Manta para evitar inundaciones en la temporada invernal, pero en este caso puntual el mal estado puede causar accidentes de tránsito.

El problema no es nuevo en la ciudad. En 2024, reportes vecinales señalaron al menos cinco rejillas dañadas en barrios como Tarqui y Los Esteros, según datos de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EPAM). La ordenanza municipal establece que el mantenimiento de estas estructuras es responsabilidad del Municipio, pero la falta de presupuesto han retrasado las intervenciones, según fuentes extraoficiales.

Los vecinos piden una solución urgente previo al feriado nacional que arranca este jueves 9 de octubre, cuando el tráfico aumenta. “No queremos esperar a que ocurra una tragedia. Una rejilla nueva o una reparación no debería tomar tanto”, añadió Torres. El Municipio no ha emitido respuesta oficial, y los promotores sociales contactados evitaron declarar. La comunidad espera que el municipio priorice esta reparación para garantizar la seguridad de conductores, peatones y estudiantes del colegio 5 de Junio, mientras improvisan señales para mitigar el riesgo, apuntó Mero.

