Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Manta
Sociedad

Muro de gavión colapsado amenaza barrios ante llegada del invierno

En Manta, un muro de gavión colapsado frente al río Burro, en las calles J4 y J1, y el deterioro de una acera cerca de un puente generan temor entre los moradores ante la próxima estación invernal. Vecinos denuncian la inacción municipal, exigiendo la construcción de nuevos muros protectores.
3 minutos de lectura
Un tramo del cauce del río Burro donde ya no existe muro de gavión.
Un tramo del cauce del río Burro donde ya no existe muro de gavión.
Un tramo del cauce del río Burro donde ya no existe muro de gavión.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Periodista manabita. Nació en Portoviejo el 4 de julio de 1977. Estudió periodismo en la Universid...

[email protected]

La preocupación crece entre los moradores de los barrios cercanos al río Burro en Manta, donde un muro de gavión colapsado y una acera deteriorada amenazan la seguridad de la comunidad.

En las calles J4 y J1, un tramo de aproximadamente 40 metros de la estructura protectora del cauce del río ha cedido, dejando la tierra de la ribera expuesta y vulnerable. Con la estación invernal aproximándose, los vecinos temen que las lluvias agraven la situación, poniendo en riesgo sus hogares y la estabilidad de la zona.

Stalin Lara, residente del sector, expresó su inquietud por el avance del deterioro. “La tierra de la orilla está cediendo, y cada día se ve peor. Con las lluvias que vienen, esto puede convertirse en un desastre. No queremos esperar a que ocurra una tragedia para que las autoridades actúen”, afirmó.

Invierno pasado destruyó el muro de gavión

El colapso del muro de gavión, una estructura diseñada para contener la erosión en las riberas, no es un problema nuevo, pero la falta de mantenimiento y la ausencia de intervenciones oportunas han exacerbado las condiciones. Este muro de gavión se destruyó en el invierno anterior. Los moradores señalan que el riesgo no solo afecta a las viviendas cercanas, sino también a la infraestructura vial, como el puente donde el concreto se desmorona, limitando el acceso seguro.

Sonia Moreira, otra vecina afectada, no oculta su indignación ante la inacción del Municipio. “Se llenan la boca diciendo que trabajan en la limpieza del cauce, pero eso no es suficiente. Necesitamos un nuevo muro de gavión para proteger la ribera, porque la estructura actual está prácticamente en el río”, señaló. Según Moreira, los residentes han intentado obtener respuestas del municipio pero los promotores no logran una reunión con el departamento de Obras Públicas.

Se ha buscado una versión, sin resultados

Desde hace una semana este medio también ha buscado información sobre algún plan emergente del Municipio, pero no designan un vocero para abordar este tema. 

El cauce del río Burro es un punto crítico durante la temporada de lluvias, cuando el aumento del caudal puede provocar inundaciones y deslizamientos. La caída del muro de gavión y el deterioro de la acera no solo representan un peligro estructural, sino también un riesgo para la seguridad de los peatones y conductores de la zona. Los vecinos advierten que, sin una intervención urgente, la erosión podría extenderse, afectando aún más las viviendas y las vías cercanas.

Marcos Intriago, habitante de la calle 9 de Octubre del barrio Miraflores, expresó que esta situación pone en evidencia los desafíos de mantenimiento de infraestructura en Manta. Acotó que Manta está expuesta a los embates climáticos y la planificación urbana debe priorizar la protección de las riberas. Intriago exige que el Municipio no solo repare el muro colapsado, sino que construya nuevas estructuras de contención para prevenir futuros desastres.

A inicios de septiembre el municipio emprendió reuniones para exponer la situación financiera del municipio con miras a la inversión del año 2026. Se han realizado 7 asambleas parroquiales, en Manta, Tarqui, Los Esteros y Eloy Alfaro, San Mateo, San Lorenzo y Santa Marianita.

 

