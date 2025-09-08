Manta registra alza de incendios forestales durante septiembre por altas temperaturas

Julio Roca, comandante del Cuerpo de Bomberos de Manta, informó que durante las últimas semanas se ha registrado un aumento de incendios forestales, especialmente en áreas como Santa Rosa (zona rural), La Paz y El Palmar, en medio de condiciones climáticas adversas y prácticas humanas inadecuadas. Las autoridades trabajan en reforzar la prevención y respuesta para evitar que estos siniestros se extiendan y afecten viviendas y zonas productivas.

Condiciones climáticas y factores humanos impulsan los incendios

De acuerdo con Roca, la actual alerta nacional emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos responde a la combinación de altas temperaturas, velocidad del viento y material vegetal seco, factores que favorecen la rápida propagación del fuego.

El año pasado, en Ecuador se quemaron 3.369 hectáreas debido a incendios forestales, y en lo que va de septiembre de este año, en Manta se han registrado tres a cuatro incidentes por semana, cifra considerada alta por los bomberos.

La radiación solar intensa y la presencia de desechos como plásticos y vidrios en terrenos baldíos también inciden en la generación de siniestros. Estos materiales actúan como una lupa natural, provocando que la vegetación seca se encienda de forma espontánea.

Roca hizo un llamado a la ciudadanía para evitar prácticas incendiarias, como la quema de basura o limpieza con fuego en terrenos rurales, y a reportar de inmediato al 911 cualquier indicio de incendio.

Zonas críticas de Manta con mayor riesgo

Los bomberos han identificado varias zonas del cantón donde existe mayor riesgo de incendios debido a la densidad de vegetación y la dificultad de acceso para vehículos de emergencia.

Entre los puntos más críticos se encuentran Santa Rosa, en la zona rural, donde en el último año se registró un incendio de más de dos hectáreas, además de La Paz, El Palmar, Abdón Calderón y Urbirríos en la zona urbana.

En las áreas rurales dijo Roca, el combate al fuego es complejo, ya que los camiones cisterna no pueden ingresar directamente. Por ello, los equipos deben desplazarse a pie por la montaña, cargando bombas portátiles y desplegando hasta 600 metros de mangueras para controlar el avance de las llamas.

La zona rural de Santa Rosa, por su vegetación densa y seca, ha sido clasificada como prioritaria para monitoreo constante mediante drones con cámaras termográficas, que permiten detectar puntos calientes antes de que se transformen en incendios mayores.

Estrategias y refuerzo de la capacidad operativa

El Cuerpo de Bomberos de Manta ha fortalecido su capacidad de respuesta mediante la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), que pasó de 27 a 52 combatientes certificados tras un proceso de acreditación realizado en Latacunga.

La institución cuenta además con estaciones meteorológicas portátiles y fijas, así como equipos tecnológicos para evaluar riesgos y planificar tácticas efectivas.

Roca destacó la creación de una mancomunidad provincial de Cuerpos de Bomberos, integrada por cantones como Sucre, Puerto López, Montecristi y Jaramijó, que busca coordinar esfuerzos ante emergencias de gran magnitud.

En caso de que los recursos locales sean insuficientes, esta red permitirá movilizar brigadas y equipos adicionales dentro de la provincia. Además, Cuerpos de Bomberos acreditados en Portoviejo y Chone, así como de otras ciudades del país como Quito, Cuenca y El Oro, están listos para responder si la situación lo amerita.

Causas y prevención comunitaria

La principal causa de los incendios en Manta está relacionada con la acción humana, ya sea por descuidos, como la quema de basura, o de forma accidental, a través de desechos mal gestionados.

El comandante explicó que muchos terrenos contienen residuos que, bajo la exposición directa al sol, pueden provocar fuegos espontáneos, generando incendios que se propagan rápidamente.

El Cuerpo de Bomberos trabaja en campañas de prevención comunitaria para educar a la ciudadanía. La idea es se conozca sobre el manejo adecuado de residuos y la importancia de reportar emergencias oportunamente.

Se prevé que en octubre se realice una capacitación especializada para brigadas de los cantones vecinos. Esto con el fin de reforzar la capacidad de respuesta a nivel provincial antes de que se intensifiquen las condiciones climáticas de riesgo.

Balance reciente y llamado a la ciudadanía

Durante la semana pasada, los bomberos atendieron tres incendios forestales, un promedio que se mantiene desde inicios de septiembre. Uno de los casos más recientes se registró este lunes 8 de septiembre en Abdón Calderón. Allí el fuego afectó aproximadamente 300 metros cuadrados de vegetación.

Hace dos años, un incendio de gran magnitud destruyó una banistería en el sector Cuba. Este hecho marcó la necesidad de reforzar los planes de prevención y control.

Roca insistió en la importancia de la colaboración ciudadana. “Cada reporte temprano permite actuar con rapidez y evitar que un incendio pequeño se convierta en una amenaza para comunidades enteras”, señaló.

El comandante agregó que, aunque el equipamiento actual de los bomberos de Manta está a un nivel comparable con el de brigadas internacionales. La clave para reducir los riesgos está en la conciencia y participación comunitaria, afirmó.