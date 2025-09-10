Hospital General Manta invita al IV Congreso de Actualizaciones Médicas IESS 2025

El Hospital General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Manta se prepara para ser el epicentro de la innovación en el sector salud. Aquí se realizará el IV Congreso de Actualizaciones Médicas, Quirúrgicas y Paramédicas IESS Manta 2025.

Este evento convoca a profesionales de la salud de todo el país y promete ser un espacio clave para el intercambio de conocimientos. Además de fortalecer las competencias en un contexto donde la atención médica requiere constante evolución.

Participación es gratuita

Fabricio Vera, director médico, señaló que el congreso es organizado por el Hospital IESS-Manta y se desarrollará en dos sedes estratégicas. Del 12 al 13 de septiembre, las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones del hospital, ubicadas en la vía Manta-Montecristi, enfocándose en sesiones prácticas y técnicas. Posteriormente, del 15 al 16 de septiembre, el Hotel Oro Verde de Manta acogerá las jornadas finales.

La invitación está abierta a médicos, cirujanos, paramédicos, enfermeros y estudiantes de ciencias de la salud, con el objetivo de actualizar protocolos y estrategias para mejorar la calidad asistencial.

El programa incluye 30 charlas magistrales impartidas por expertos nacionales e internacionales en temas como avances en cirugía mínimamente invasiva, actualizaciones en manejo de emergencias paramédicas y tendencias en medicina personalizada.

Además, dos foros temáticos permitirán discusiones profundas sobre desafíos éticos en la práctica quirúrgica y la integración de tecnologías digitales en la atención paramédica. Para complementar la teoría, nueve talleres prácticos abordarán habilidades específicas, como técnicas de reanimación avanzada, suturas innovadoras y uso de equipos de diagnóstico por imágenes.

Congreso refuerzo convenios con varias universidades

Este congreso representa la cuarta edición de una iniciativa que ha consolidado su importancia en la región costera. En ediciones anteriores, eventos similares organizados por el IESS en Manta, como el Primer Congreso de Medicina y Rehabilitación Covid y Post Covid en 2021, atrajeron a cientos de participantes y generaron recomendaciones adoptadas en protocolos hospitalarios.

En otros años el IESS ha impulsado capacitaciones gratuitas o accesibles para fomentar la equidad en la formación profesional, especialmente en zonas como Manabí, donde el hospital de Manta atiende a miles de afiliados anualmente.

La relevancia del evento radica en su enfoque multidisciplinario. En un año marcado por retos sanitarios, como la recuperación post-pandemia y la necesidad de optimizar recursos en el IESS, estas actualizaciones son vitales. “Este congreso no solo actualiza conocimientos, sino que fortalece el equipo humano que salva vidas diariamente”, expresó Vera. Se espera la participación de al menos 500 profesionales.