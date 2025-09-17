COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Manta
Sociedad

CREA reactiva su Centro Artesanal: Oportunidades de aprendizaje para jóvenes desde los 16 años

La Fundación CREA en Manta impulsa el desarrollo comunitario a través de su Centro de Formación Artesanal, con cursos de 12 meses en cocina, costura y belleza. Dirigidos a mayores de 16 años, estos programas prácticos han graduado a 140 artesanos, fomentando emprendimientos y titulación oficial avalada por el Ministerio de Trabajo.
3 minutos de lectura
Durante septiembre están abiertas las inscripciones de los cursos prácticos que imparte la fundación CREA.
Kariángel González, de 22 años, es una de las alumnas hasta ahora inscritas en el curso de Gastronomía que impartirá la Fundación CREA, ubicada en el sector Los Gavilanes. González contó que trabaja en restaurantes, donde siempre le exigen certificados. De allí la necesidad de prepararse para seguir cumpliendo su sueño, expresa. 

Por su parte, Silvia Palacios, de 31 años y madre de dos niños, es otra alumna que optó por el curso de Corte y Confección. “Con faltas de oportunidades laborales, mejor busco emprender pero primero debo prepararme”, dijo. Silvia ya tiene conocimientos básicos de costura, los que ahora afianzará para que muy pronto se le abran las puertas”, dice con determinación.

Oficios artesanales debidamente certificados

La Fundación CREA se erige como un bastión de oportunidades para jóvenes y adultos que buscan herramientas para emprender. Fue fundada con la misión de brindar espacios de desarrollo profesional. Esta institución ha reactivado su Centro de Formación Artesanal tras una pausa por la pandemia, marcando el tercer periodo formativo desde 2023.

Luiz Mendoza Hoyos, director del centro, explica que estos programas responden a la necesidad local de capacitar en oficios artesanales, alineados con la Ley de Defensa del Artesano.

Los cursos, de duración anual según la normativa vigente, abarcan tres carreras clave: Jefe de Cocina Chef, Corte, Confección y Bordado, y Belleza Integral. “Son 100% prácticos, diseñados para que los participantes salgan listos para el mercado laboral o para iniciar su propio negocio”, detalla Mendoza.

El horario flexible facilita la conciliación: matutino de martes a jueves (9:00 a 12:40) o intensivo los fines de semana (9:00 a 15:00). Dirigidos a hombres y mujeres desde los 16 años, el costo es accesible: 60 dólares mensuales, cubriendo pensión y materiales.

Ya van tres promociones de graduados

El impacto es palpable en las tres promociones graduadas, totalizando 140 artesanos titulados. “Hemos visto cómo estos egresados benefician a sus familias y comunidades, convirtiendo habilidades en fuentes de ingreso estables”, afirma el director. Los facilitadores de estos cursos incluyen a la chef Andrea Palomino en gastronomía, Mari Franco en belleza y Marianita Bailón en costura. Mendoza anticipó que desde ya se analizan nuevas áreas como auxiliar de enfermería y auxiliar de farmacia, en fase de factibilidad y convenios con instituciones.

El nuevo periodo inició en septiembre, pero aún cuentan con un lapso de 15 días para inscripciones. “Todos están invitados; es una inversión en uno mismo y en la comunidad”, invita Mendoza. La Fundación CREA, vinculada a la Unidad Educativa Nazareth, no solo forma técnicos, sino que fomenta la reinserción social y el amor por el oficio. 

 

