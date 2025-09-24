CNEL actualiza datos de 1.800 abonados para garantizar subsidios eléctricos

La Corporación Nacional de Electricidad (Cnel), a través de su Unidad de Negocios de Manabí, ha iniciado un proyecto para supervisar y actualizar los datos los abonados que reciben subsidios en el consumo de energía eléctrica. Los abonados a quienes está dirigido este proyecto son aquellos que reciben el subsidio de tercera edad, de discapacidad o de la tarifa PEN.

Daniel Leitón Catagua, jefe de servicio al cliente en Manta, indicó que se busca garantizar que los beneficios lleguen exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos, como adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarios del Programa de Eficiencia Energética (PEN).

Leitón acotó que cerca de 1.800 clientes no tienen datos actualizados. Ellos requieren validar su número de identificación, correo electrónico, número telefónico y sus nombres completos. Estos 1.800 clientes están distribuidos en toda la Unidad de Negocios Manabí, pero de ellos cerca de 700 corresponden a clientes asentados en el distrito Manta, Montecristi y Jaramijó.

Actualización busca otorgan subsidios correctamente

El trabajo está a cargo del contratista Conselsan. Tiene dos objetivos principales: verificar la supervivencia de los beneficiarios en sus domicilios. Además de actualizar datos personales como números de identificación, correos electrónicos, números telefónicos y nombres completos.

Según Leitón, en los distritos de Manta, Montecristi y Jaramijó, cerca de 700 clientes requieren esta actualización. “Queremos asegurarnos de que los subsidios se otorguen correctamente. Si el cliente ya no reside en el domicilio registrado o ha fallecido, el beneficio se elimina”, explicó.

Según datos de la Unidad de Negocios Manabí solo para la Tercera edad se otorgan 140 mil dólares mensual a 30 mil clientes; para las personas con Discapacidad de 140 a 200 mil mensual según el consumo a 13 mil clientes y en la Tarifa de Dignidad de 136 a 180 mil dólares mensual según el consumo en 80 mil a 100 mil clientes.

El proceso incluye visitas a terreno por parte de técnicos uniformados e identificados, quienes validan la información directamente con los abonados. Leitón enfatizó que este procedimiento es obligatorio según la Ley del Adulto Mayor y los protocolos internos de Cnel, que exigen verificar la supervivencia tanto a través del Registro Civil como en campo. “Hacemos una validación mensual para identificar casos de fallecimiento, pero también encontramos situaciones donde el cliente se ha mudado y ya no utiliza el servicio en el lugar registrado”, señaló.

Cnel pide a abonados que den información solo a personal autorizado

Un ejemplo de este proceso es la experiencia de Belinda Delgado. Ella es una adulta mayor de 71 años residente en la calle 12 y avenida 24 en Manta. Belinda, beneficiaria del subsidio para tercera edad, explicó que su factura eléctrica suele rondar los $10 a $14, un valor que considera manejable gracias al descuento. “Estoy al día, aunque este mes aún no he pagado. Los supervisores me han dicho que está todo normal”, comentó. Belinda destacó la importancia de que los técnicos se identifiquen adecuadamente para generar confianza, especialmente en un contexto de inseguridad. “Aconsejo a mis vecinos que den la información, siempre que vean que los técnicos estén identificados. Todo parece estar en orden”, añadió.

Proyecto de actualización durará dos años

El subsidio para adultos mayores, que ronda los $6.50 mensuales, se aplica exclusivamente en el lugar de residencia del beneficiario y en una sola cuenta eléctrica. Leitón aclaró que, en casos donde los adultos mayores poseen propiedades destinadas al alquiler, el beneficio no aplica a esas cuentas. Para evitar confusiones o fraudes, Cnel ha habilitado la línea 1-800-263537, donde los usuarios pueden verificar la identidad de los técnicos que los visitan.

El proyecto, que comenzó hace un mes, tiene una duración prevista de dos años, durante los cuales se realizarán verificaciones continuas. Aunque Cnel no proporcionó una cifra exacta del monto que deja de recaudar por estos subsidios en Manta, Leitón indicó que esta información será recopilada para dimensionar el impacto económico de los beneficios.