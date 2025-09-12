Agentes de tránsito de Manta presentan una acción de protección por falta de pagos

Los agentes civiles de tránsito de Manta, en la provincia de Manabí, presentaron este viernes 12 de septiembre una acción de protección en el Palacio de Justicia, luego de denunciar que llevan cuatro meses sin recibir pagos después de la intervención del Gobierno Nacional en la Empresa Pública de Movilidad.

Agentes acuden a la justicia

En los exteriores del Palacio de Justicia, los funcionarios realizaron una formación antes de ingresar a la sede judicial. Según indicaron, la medida busca frenar lo que consideran una vulneración de sus derechos laborales y constitucionales.

Jhon Toro, procurador legal de los agentes confirmó que la demanda se fundamenta en los perjuicios ocasionados desde la intervención. “Estamos realizando una demanda por la afectación de nuestros derechos constitucionales. Llevamos cuatro meses sin pagos y también estamos afectados económicamente”, expresó.

Los agentes insistieron en que, pese a la falta de salarios, mantienen sus labores en las calles de la ciudad. El representante legal exhortó a sus compañeros a continuar prestando servicio: “Le pido a todo el cuerpo de agentes de tránsito que se retire a su puesto de servicio, dando la mejor colaboración hacia la ciudadanía”, señaló Toro.

Una intervención extendida

La intervención estatal a la Empresa Pública de Movilidad de Manta entró en vigencia a inicios de julio pasado. La Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional asumió la administración operativa y técnica de las funciones anteriormente controladas por el municipio de Manta.

Sin embargo, al momento ya han transcurrido más de cuatro meses sin que se presenten resultados claros, según dijo el representante de los agentes de tránsito

Aseguró el agente que durante este tiempo no se han cumplido compromisos de pago ni se han corregido las irregularidades que motivaron la medida. Esta situación, sostienen, ha generado incertidumbre y un impacto directo en sus ingresos familiares.

El recurso de amparo, interpuesto en el Palacio de Justicia, busca que un juez disponga acciones inmediatas para garantizar el derecho al trabajo y el cumplimiento de las obligaciones salariales pendientes, manifestó.

Contexto institucional

La Empresa Pública de Movilidad de Manta es responsable de la regulación del tránsito en el cantón, con 230 agentes activos que prestan servicio en distintos puntos de la ciudad. Desde su creación, ha operado como ente municipal, pero la intervención nacional modificó temporalmente su administración.

Con este recurso legal, los agentes esperan que se defina una solución judicial que permita la reactivación normal de la institución y el restablecimiento de los pagos. El bufete de abogados que los representa informó que en las próximas horas ofrecerá una rueda de prensa con más detalles sobre la demanda.

Mientras tanto, los uniformados mantienen sus funciones operativas en las calles de Manta, regulando el tráfico y cumpliendo con los turnos establecidos. En su pronunciamiento reiteraron que no abandonarán sus responsabilidades, aunque reconocen que la situación económica los afecta directamente.