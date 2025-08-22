Manta: San Lorenzo tendrá nueva sede para proteger la naturaleza y atraer turistas

La Dirección Zonal 4 del Ministerio de Ambiente y la Comunidad de San Lorenzo, Manta, suscribieron un contrato de comodato para entregar un terreno de 2.887,57 metros cuadrados por 50 años, destinado a la sede del Refugio Pacoche y proyectos de turismo sostenible.

Entrega de terreno para conservación en Manta

El Ministerio de Ambiente, a través de su Dirección Zonal 4, firmó un contrato de comodato con la Comunidad de San Lorenzo, Manta, para ceder un terreno de 2.887,57 metros cuadrados por 50 años. Este espacio albergará la sede administrativa del Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche y facilidades para turismo responsable y emprendimientos comunitarios. La iniciativa busca fortalecer la gestión ambiental en la zona.

Miguel Ángel Peña, director Zonal, destacó que el acuerdo marca un hito histórico para Manabí. “Acercamos servicios a la ciudadanía, agilizamos trámites y promovemos un turismo sostenible que impulsa el desarrollo local”, afirmó. El terreno permitirá una administración más eficiente del refugio, un área protegida clave para los ecosistemas marino-costeros.

La Comunidad de San Lorenzo, representada por su presidente Klever Reyes, celebró el acuerdo. “Agradecemos al Ministerio por apoyar a nuestras comunidades. Queremos fortalecer prácticas ambientales y el uso sostenible de los recursos”, señaló Reyes.

Impacto en la comunidad y el turismo en Manta

El comodato no solo beneficia la gestión del Refugio Pacoche, sino que también impulsa el turismo responsable en San Lorenzo. Las nuevas instalaciones fomentarán emprendimientos comunitarios, como actividades turísticas sostenibles, que generarán ingresos para los habitantes mientras se protege el entorno natural. Este modelo busca integrar a la comunidad en la conservación de los ecosistemas marinos y costeros.

El Refugio Pacoche, creado en 2008, abarca 5.044 hectáreas y protege especies como tortugas marinas, aves migratorias y manglares. La nueva sede administrativa permitirá una supervisión más efectiva de la zona, además de facilitar trámites ambientales para los ciudadanos. La infraestructura para el turismo incluirá espacios para actividades educativas y recreativas.

El proyecto también responde a la creciente demanda de turismo sostenible en Ecuador. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el turismo en áreas protegidas de Manabí generó $12 millones en 2024, beneficiando a comunidades locales.

Contexto de la conservación en Manabí

Manabí cuenta con varias áreas protegidas, como el Parque Nacional Machalilla y el Refugio Pacoche, que son vitales para la biodiversidad del país. El Ministerio de Ambiente ha priorizado alianzas con comunidades locales para garantizar la conservación, según su Plan Nacional de Desarrollo Sostenible 2021-2025. La entrega del terreno en San Lorenzo refuerza este compromiso, promoviendo un modelo de desarrollo que equilibra la protección ambiental con el crecimiento económico.

El contrato de comodato es parte de una estrategia más amplia para descentralizar los servicios ambientales y acercarlos a las comunidades. En 2024, el Ministerio de Ambiente gestionó 15 proyectos similares en Ecuador, cediendo terrenos para conservación y turismo sostenible.