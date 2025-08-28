Manta registra su víctima 331 en 2025 igualando la cifra de homicidios del 2024

Ángel Zambrano, de 38 años, fue asesinado por sicarios en la avenida Cuatro de Noviembre, Manta, en un ataque que dejó una madre herida y marcó la víctima número 331 en el distrito este año.

La ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, continúa sumida en una escalada de violencia que no da tregua. El 28 de agosto de 2025, Ángel Zambrano, un comerciante de 38 años, se convirtió en la víctima número 331 de las muertes violentas registradas en el distrito Manta-Montecristi-Jaramijó durante este año, igualando la cifra récord de 331 homicidios de 2024, según datos de la Policía.

Lo ocurrido

El ataque, perpetrado por sicarios en plena luz del día, también dejó a una madre herida. Con ello se intensifica el temor en una ciudad azotada por el crimen organizado. El crimen ocurrió en la avenida Cuatro de Noviembre, cerca de la intersección con la calle Las Acacias y el edificio de Solca. Zambrano se desplazaba en un auto negro cuando fue interceptado por un vehículo con varios sicarios armados. Dos de ellos, dispararon repetidamente, causando que la víctima perdiera el control y estrellara su automóvil contra la acera.

En un intento desesperado por escapar, Zambrano se bajó del carro, corrió 50 metros, pero los sicarios lo persiguieron, disparándole hasta acabar con su vida frente a una concesionaria de vehículos. El cuerpo de la víctima quedó tendido boca arriba entre la vereda y la calle.

Impacto por el crimen de la víctima

El ataque no solo segó la vida de Zambrano, sino que también hirió a una madre que caminaba con su hija tras recogerla de la escuela. La mujer, alcanzada por una bala en la espalda cerca de los pulmones, la trasladaron al Hospital Rafael Rodríguez Zambrano, donde recibe atención médica.



Luego de eso, los sicarios huyeron del lugar en el auto en que se movilizaban dejando atrás los gritos de una madre, una esposa y una hija. Los gritos de una ciudad sobrepasada por los actos de violencia.

La escena donde quedó la víctima

La Unidad de Criminalística de la Policía Nacional acudió al lugar y recolectó casquillos de dos tipos de armas: de calibre nueve milímetros y de fusil, lo que sugiere que al menos dos gatilleros participaron en el ataque a la víctima. Algunos disparos impactaron en la concesionaria, rompiendo la ventana de un vehículo en venta y el cristal del local.

Mientras los agentes levantaban evidencias, se reportó un auto en llamas en el barrio El Porvenir, identificado como el vehículo usado por los sicarios. Según el jefe policial del distrito, Jaime Salgado, luego de incendiar el carro, los atacantes huyeron en otro automóvil donde los esperaban cómplices.

Un comerciante bajo ataque

Ángel Zambrano era conocido en Manta por administrar una sucursal de una cadena de comidas popular en la ciudad. La Policía no reveló detalles sobre los posibles motivos del crimen. Sin embargo, el modus operandi apunta a un ataque de sicarios, bajo la modalidad de muerte selectiva, dijo la Policía. En 2025, el distrito Manta-Montecristi-Jaramijó ha registrado 331 muertes violentas hasta el 27 de agosto, incluyendo el asesinato de Zambrano.

Con Zambrano víctima de sicariato, se igualó el récord de víctimas mortales del 2024, 331. Año que era considerado como el más violento de la historia del distrito de Manta, Montecristi y Jaramijó.

Contexto de una ciudad en crisis Manta, un puerto clave en el Pacífico, es un epicentro del narcotráfico, con carteles mexicanos como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación operando a través de bandas locales. La violencia se ha intensificado en parroquias como Tarqui y Eloy Alfaro, donde los homicidios al estilo sicariato son frecuentes.