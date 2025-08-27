Manta Más Segura: Bomberos inauguran sistema de comunicación en Estación 3

La seguridad de los habitantes de Manta ha recibido un impulso con la reciente inauguración de un nuevo sistema de comunicación en la estación 3 del Cuerpo de Bomberos. Esta estación está ubicada en la parroquia Eloy Alfaro y fue implementada desde la tarde del martes 26 de agosto del 2025.

Este avance tecnológico, moderniza los servicios de emergencia de la ciudad, garantizando respuestas más rápidas y eficaces ante cualquier situación de riesgo. La ceremonia contó con la presencia de la alcaldesa Marciana Valdivieso. Ella destacó la importancia de esta iniciativa para fortalecer la seguridad de los mantenses.

Sistema agiliza tiempo de respuesta ante emergencias

El nuevo sistema de comunicación fue instalado en una de las estaciones clave de la ciudad. Está diseñado para optimizar la coordinación entre los bomberos y agilizar el tiempo de respuesta ante emergencias.

Julio Salazar, jefe de la casaca roja, indicó que este equipo permitirá una comunicación fluida y efectiva, asegurando que los recursos lleguen a donde más se necesitan en el menor tiempo posible. “En una ciudad como Manta, donde la rapidez es crucial para salvar vidas y proteger propiedades, esta mejora representa un avance significativo en la capacidad de los bomberos para atender desde incendios hasta accidentes o desastres naturales”, dijo.

Durante la inauguración, la alcaldesa Valdivieso reafirmó el compromiso del municipio con la seguridad ciudadana. “Estamos trabajando para que Manta esté a la vanguardia, con herramientas modernas que garanticen el auxilio oportuno a nuestras familias”, expresó.

Un beneficio para la parroquia Eloy Alfaro

La implementación de este sistema no solo beneficia a los residentes de Eloy Alfaro. También extiende su impacto a todos los rincones de la ciudad. La estación 3 se convierte así en un pilar fundamental para la protección de los mantenses.

Por su parte, los bomberos destacaron que este avance tecnológico es un paso hacia la modernización de sus operaciones. La capacidad de comunicarse entre estaciones y equipos en campo asegura una mejor coordinación, lo que puede marcar la diferencia en situaciones críticas. Además, este sistema se suma a los esfuerzos continuos por equipar al Cuerpo de Bomberos con herramientas de última generación, un objetivo que la Alcaldía de Manta ha priorizado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

La comunidad de Eloy Alfaro, una parroquia vibrante y populosa, ha recibido la noticia con entusiasmo. Los vecinos ven en este nuevo sistema una muestra tangible del compromiso de las autoridades por mejorar la calidad de vida y la seguridad en su sector. Para muchos, saber que los bomberos están mejor equipados brinda una sensación de tranquilidad, especialmente en una zona donde la densidad poblacional y las actividades comerciales demandan una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.