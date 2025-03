Compártelo con tus amigos:

Las gasolineras de Manta y otros cantones manabitas deben abastecerse de gasolina Súper en Guayaquil.

Desde hace 20 días la terminal de Barbasquillo no está despachando gasolina Súper a las gasolineras de Manta. Los propietarios y distribuidores deben viajar hasta Guayaquil para proveerse.

Ramón Zambrano, de la Asociación de Distribuidores de Combustibles de Manabí, señaló que no saben cuándo se reanudará la distribución de este tipo de gasolina. “Hubo una promesa de bombear el domingo, pero esto tampoco se cumplió”, sostuvo.

En el caso de Zambrano, la última compra que hizo fue en Guayaquil el sábado. Compré dos mil galones de gasolina Súper, lo que posiblemente dure hasta el jueves o viernes de esta semana, dijo. Las gasolinas Eco y Diésel sí se están despachando en la terminal de Barbasquillo.

Viajar es un riesgo en invierno

Para Zambrano viajar hasta Pascuales, en Guayaquil, en pleno invierno pone en riesgo a los conductores de los tanqueros y además encarece el combustible. Viajar hasta otra ciudad para traer este combustible también representa otro costo a los empresarios.

“Debido a la distancia tenemos que pagar hasta 8 centavos más por galón, mientras que la gente de la zona norte de Manabí gasta hasta 10 centavos más por galón para buscar ese combustible, porque viajan a Santo Domingo de los Colorados”, subrayó.

Otra situación que los afecta es el incremento de gasolineras. Solo entre Manta, Montecristi y Jaramijó actualmente hay 42 gasolineras, sin contar los depósitos industriales y las gasolineras del Estado que están en los puertos, se informó.

Este incremento se ha evidenciado en los últimos 10 años. “Hace 10 años en Manta no eran más de ocho gasolineras. Ya enviamos un pedido a la Presidencia y al ministerio para que se detenga la proliferación de gasolineras hasta que el mercado se equilibre”, dijo Zambrano.

Para Colombo Arteaga, vicepresidente de la asociación, el gran problema es con la Súper. Hace unos años logramos que se entregue la Súper en la Terminal de Barbasquillo, porque el flete se triplica al ir a Guayaquil.

Según Arteaga, Ecuador solo refina el 25 % del combustible que se consume en el país, el resto lo importa, dijo. Además, él cree que la solución al problema es que se aproveche el terreno de El Aromo en una nueva refinería y que el Gobierno no gaste 4 o 5 mil millones en repotenciar las tres refinerías que ya no sirven. La Marea buscó la versión del despachador de la terminal Barbasquillo, pero hasta el cierre de esta edición no hubo un pronunciamiento.

