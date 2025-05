Manta: Hombres hicieron disparos contra una vivienda y un vehículo en el barrio Cuba

Miembros de la Unidad de Criminalística coordinaron las primeras diligencias en el lugar. Personal especializado de la Policía Judicial acudió para recolectar evidencias y realizar pericias balísticas. Los agentes levantaron indicios en la escena, incluyendo los orificios provocados por los disparos en la ventana y el vehículo, que serán analizados para determinar el calibre del arma utilizada. También posibles conexiones con otros crímenes.

La mujer, visiblemente afectada, colaboró con las autoridades proporcionando detalles del incidente. Según su testimonio, no hubo amenazas previas ni motivos aparentes que expliquen los disparos. La Policía no ha descartado que el hecho pueda estar relacionado con extorsión o disputas territoriales, aunque no se han revelado más detalles para proteger el proceso investigativo.