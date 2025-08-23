Manta FC, sin Madruga ni Almeida, busca romper su mala racha ante Deportivo Cuenca

Manta FC enfrentará un desafío crucial este sábado 23 de agosto, cuando reciba a Deportivo Cuenca en el estadio Jocay a las 16h30, por la fecha 26 de la Liga Pro. Los atuneros llegan con dos bajas significativas: el defensa Andrés Madruga y el volante Fabricio Almeida. Ambos están suspendidos tras acumular su quinta tarjeta amarilla en el torneo. El técnico Efrén Mera aún no define quiénes ocuparán sus lugares. Ha evaluando opciones para recomponer la zaga y el mediocampo en un partido clave para las aspiraciones del equipo.

El Manta FC atraviesa una crisis de resultados, acumulando seis partidos sin victorias, incluyendo una derrota en los 16avos de final de la Copa Ecuador. Su última alegría fue el 12 de julio, cuando superaron 4-2 a Universidad Católica en el Jocay. Ahí anotaron, un doblete de Jostin Alman y goles de Jorge Valencia y Jordano Zambrano.

El Manta FC complicado en la tabla

Actualmente, Manta FC ocupa la décima tercera posición en la tabla de la Liga Pro con 25 puntos, un lugar que los sitúa en el temido cuadrangular por la permanencia en Serie A, un escenario que buscan evitar a toda costa.

Deportivo Cuenca, por su parte, llega en mejor posición, ubicado en el quinto puesto con 39 puntos, peleando por un lugar en el hexagonal final que definirá al campeón y los clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana 2026. Los morlacos, dirigidos por Norberto Araujo, han mostrado solidez en la temporada. Sin embargo, Manta FC confía en hacerse fuerte en casa, donde históricamente ha complicado a rivales de peso, para revertir su situación.

Con solo cuatro fechas restantes en la fase regular, el encuentro ante Deportivo Cuenca es una final anticipada para Manta FC. Una victoria no solo rompería la racha negativa, sino que les permitiría escalar posiciones y alejarse del cuadrangular de descenso. La presión está al máximo, pero los atuneros confían en el apoyo de su hinchada en el Jocay para dar el primer paso hacia la salvación.