Manta FC espera recuperación de Mina y Leiton para enfrentar a Mushuc Runa

El Manta FC aguarda los reportes médicos de Jeremy Mina y Darlin Leiton para definir su alineación en el crucial duelo contra Mushuc Runa, programado para este sábado a las 13h00 en el estadio Jocay. Ambos jugadores presentan molestias, y el cuerpo técnico, liderado por Efrén Mera, evalúa sus condiciones para enfrentar al “ponchito”, un rival directo en la lucha por escalar posiciones en la LigaPro. La reciente derrota 2-0 ante Deportivo Cuenca aumenta la presión sobre el equipo para sumar puntos en casa.

Darlin Leiton salió con un malestar durante un amistoso contra Leones FC de Junín el pasado sábado y permanece bajo observación médica. Por su parte, Jeremy Mina, quien fue baja la semana anterior, recibió el alta médica recientemente. “Depende de la evaluación física y deportiva que tenga Mina en estos días, podría ser parte de los convocados ante Mushuc Runa”, informó el club. Sin embargo, el defensa central uruguayo Andrés Madruga no estará disponible tras ser expulsado en los minutos finales del partido contra Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Manta FC podrían definir el reemplazo de Madruga este miércoles

El Manta FC, ubicado en el puesto 14 de la LigaPro con 10 puntos, está en la zona de peligro junto a Delfín, El Nacional y Técnico Universitario, equipos que podrían disputar un cuadrangular para evitar el descenso. La derrota ante Cuenca dejó al “atunero” con urgencia de recuperar confianza y puntos en el Jocay. Este miércoles 7 de mayo del 2025, durante el entrenamiento en el complejo Fishcorp, Mera definirá el reemplazo de Madruga, ajustando la estrategia para enfrentar a un Mushuc Runa en ascenso.

La LigaPro 2025 ha mostrado una competencia reñida en la parte baja, con varios clubes luchando por evitar el descenso. El Manta FC enfrenta un semestre decisivo para mantenerse en la primera división. En temporadas anteriores, el club ha alternado entre la Serie A y la Serie B, lo que añade presión a los dirigidos por Mera. La posible reincorporación de Mina y Leiton podría ser clave para reforzar el esquema táctico, especialmente en un partido donde cada punto es vital.

Mushuc Runa en buen momento

Mushuc Runa, dirigido por Ever Hugo Almeida, llega tras una victoria ajustada 4-3 contra Macará en Riobamba. Además, el “ponchito” atraviesa un momento destacado en la Copa Sudamericana, donde lidera el grupo E con nueve puntos tras tres victorias, manteniéndose invicto. Este buen rendimiento internacional contrasta con la irregularidad del Manta FC, que busca aprovechar su localía para revertir su situación en la tabla.

Mientras que en LigaPro, el ponchito se ubica noveno con 15 unidades. Ha conseguido cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas. Ever Hugo Almeida ha encontrado un equipo ofensivo, del cual la prensa internacional ha hecho eco del juego y de lo que ha significado el club en el país. Mientras tanto, el cuerpo técnico del Manta trabaja contrarreloj para alinear a su mejor plantilla. El duelo ante Mushuc Runa no solo representa una oportunidad para sumar en la LigaPro, sino también para recuperar la moral tras el traspié en Cuenca y enviar un mensaje de resistencia en la lucha por la permanencia.