Manta FC, con Alexander Medina de vuelta, busca sorprender a Liga de Quito en el Rodrigo Paz Delgado

El Manta FC no la tiene fácil. La tarde de este domingo 17 de agosto a las 13h00 visita a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Será un duelo crucial para las aspiraciones de ambos equipos. Los atuneros, dirigidos por Efrén Mera, recuperan al lateral derecho Alexander Medina. Su regreso fortalece la defensa, un aspecto vital para enfrentar al sólido conjunto albo, tercero en la tabla con 43 puntos.

El asistente técnico Javier Carvajal destacó la importancia de mantener un equipo compacto en todas las líneas para lograr un resultado positivo. “Es un partido importante para nosotros. Sumar en Casa Blanca será clave para salir de los últimos lugares y evitar el cuadrangular por la permanencia”, afirmó Carvajal.

A pesar del empate 0-0 ante el líder Independiente del Valle en la fecha anterior, el equipo se muestra motivado. “Ese resultado nos da confianza para enfrentar a un rival complicado como Liga de Quito”, agregó.

Jeremy Mina dice que el Manta FC se ha preparado para ganar

El lateral del Manta FC, Jeremy Mina, quien ha disputado 18 partidos esta temporada, expresó que el plantel es consciente del desafío, pero está preparado. “Sabemos que Liga es un equipo fuerte, pero hemos trabajado para sacar un buen resultado.

El entrenador me ha dado confianza, y estoy aprovechando esta oportunidad para mostrar mis condiciones”, señaló Mina. Manta FC, ubicado en el puesto 15 con 23 puntos, necesita sumar con urgencia para escalar posiciones y alejarse de la zona de descenso, a 26 puntos del líder Independiente del Valle.

Por su parte, Liga de Quito, bajo la dirección de Tiago Nunes, llega con la necesidad de recuperarse tras caer ante Botafogo en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. En la LigaPro, los albos ocupan el tercer lugar, a siete puntos del líder, y buscarán aprovechar su localía para consolidarse en la pelea por el título.

En su último enfrentamiento ante Manta, el 26 de abril de 2025, empataron 1-1, lo que anticipa un duelo reñido.