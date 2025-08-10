COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Seguridad
Accidente

Manta: Accidente en vía a la refinería deja un fallecido y siete heridos

El choque, ocurrido en un tramo concurrido de la vía que conecta Manta con la Refinería, involucró al menos dos vehículos, según datos preliminares.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Accidente de vía la refinería deja una víctima mortal
Accidente de vía la refinería deja una víctima mortal

Redacción

Redacción ED.

Un accidente de tránsito registrado la noche del sábado 9 de agosto de 2025 en la vía a la Refinería, en Manta, provincia de Manabí, dejó como saldo una persona fallecida y siete heridos. La víctima mortal, identificada como Vanessa Coronel, no resistió el impacto, mientras que los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos. El siniestro ocurrió a la altura de la caseta de la Refinería, según reportes preliminares.

Siniestro de tránsito deja una víctima

El choque, ocurrido en un tramo concurrido de la vía que conecta Manta con la Refinería, involucró al menos dos vehículos, según datos preliminares. La colisión fue de tal magnitud que Vanessa Coronel, una de las ocupantes, perdió la vida en el sitio debido a las graves lesiones sufridas. Se investigan las causas exactas del accidente, aunque las condiciones de la vía y la velocidad son factores bajo análisis.

Los siete heridos, cuyos nombres no han sido divulgados, fueron atendidos por equipos de emergencia. Ambulancias trasladaron a las víctimas a casas de salud en Manta.  El estado de los heridos es reservado, pero no se han reportado más fallecimientos hasta el cierre de esta nota.

Elementos policiales llegaron al sitio 

Al lugar del accidente acudieron elementos de la Policía Nacional para realizar los procedimientos legales correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios. Los vehículos involucrados fueron trasladados a patios de retención para su análisis. Entre las hipótesis preliminares se considera una posible invasión de carril o exceso de velocidad, aunque no se han emitido conclusiones definitivas. 

Accidentes de tránsito en Manabí

La vía a la Refinería, un corredor clave para el transporte en Manta, ha sido escenario de múltiples accidentes en los últimos años. En julio de 2025, un choque frontal en la vía Manta-Montecristi dejó nueve fallecidos, incluyendo dos menores de edad, según reportes de medios locales. 

Organizaciones de seguridad vial han insistido en la necesidad de mejorar la infraestructura vial en Manabí, especialmente en rutas de alto tráfico como esta. Durante feriados y fines de semana, el flujo vehicular aumenta, incrementando el riesgo de siniestros. En 2024, la provincia reportó un incremento del 20% en accidentes de tránsito, según datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). 

Las autoridades han reiterado la importancia de la conducción responsable, especialmente en tramos con alta densidad vehicular. Mientras las investigaciones avanzan, la ciudadanía espera medidas concretas para prevenir futuros accidentes en esta transitada vía de Manta. 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Liga de Portoviejo empató 1-1 contra Juventud Italiana por la semifinal de ida del Campeonato Provincial de Ascenso

Manta FC e Independiente del Valle igualan sin goles en el Jocay

Manta: Accidente en vía a la refinería deja un fallecido y siete heridos

Paramount Global y Skydance Media sellan fusión histórica de 8.000 millones

¡Gran oportunidad! Ministerio de Educación lanza convocatoria para docentes, psicólogos y trabajadores sociales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Liga de Portoviejo empató 1-1 contra Juventud Italiana por la semifinal de ida del Campeonato Provincial de Ascenso

Manta FC e Independiente del Valle igualan sin goles en el Jocay

Manta: Accidente en vía a la refinería deja un fallecido y siete heridos

Paramount Global y Skydance Media sellan fusión histórica de 8.000 millones

¡Gran oportunidad! Ministerio de Educación lanza convocatoria para docentes, psicólogos y trabajadores sociales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Liga de Portoviejo empató 1-1 contra Juventud Italiana por la semifinal de ida del Campeonato Provincial de Ascenso

Manta FC e Independiente del Valle igualan sin goles en el Jocay

Paramount Global y Skydance Media sellan fusión histórica de 8.000 millones

¡Gran oportunidad! Ministerio de Educación lanza convocatoria para docentes, psicólogos y trabajadores sociales

Accidente frontal en Brasil cobra 11 vidas y deja decenas de heridos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO