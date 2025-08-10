Manta: Accidente en vía a la refinería deja un fallecido y siete heridos

Un accidente de tránsito registrado la noche del sábado 9 de agosto de 2025 en la vía a la Refinería, en Manta, provincia de Manabí, dejó como saldo una persona fallecida y siete heridos. La víctima mortal, identificada como Vanessa Coronel, no resistió el impacto, mientras que los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos. El siniestro ocurrió a la altura de la caseta de la Refinería, según reportes preliminares.

Siniestro de tránsito deja una víctima

El choque, ocurrido en un tramo concurrido de la vía que conecta Manta con la Refinería, involucró al menos dos vehículos, según datos preliminares. La colisión fue de tal magnitud que Vanessa Coronel, una de las ocupantes, perdió la vida en el sitio debido a las graves lesiones sufridas. Se investigan las causas exactas del accidente, aunque las condiciones de la vía y la velocidad son factores bajo análisis.

Los siete heridos, cuyos nombres no han sido divulgados, fueron atendidos por equipos de emergencia. Ambulancias trasladaron a las víctimas a casas de salud en Manta. El estado de los heridos es reservado, pero no se han reportado más fallecimientos hasta el cierre de esta nota.

Elementos policiales llegaron al sitio

Al lugar del accidente acudieron elementos de la Policía Nacional para realizar los procedimientos legales correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios. Los vehículos involucrados fueron trasladados a patios de retención para su análisis. Entre las hipótesis preliminares se considera una posible invasión de carril o exceso de velocidad, aunque no se han emitido conclusiones definitivas.

Accidentes de tránsito en Manabí

La vía a la Refinería, un corredor clave para el transporte en Manta, ha sido escenario de múltiples accidentes en los últimos años. En julio de 2025, un choque frontal en la vía Manta-Montecristi dejó nueve fallecidos, incluyendo dos menores de edad, según reportes de medios locales.

Organizaciones de seguridad vial han insistido en la necesidad de mejorar la infraestructura vial en Manabí, especialmente en rutas de alto tráfico como esta. Durante feriados y fines de semana, el flujo vehicular aumenta, incrementando el riesgo de siniestros. En 2024, la provincia reportó un incremento del 20% en accidentes de tránsito, según datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Las autoridades han reiterado la importancia de la conducción responsable, especialmente en tramos con alta densidad vehicular. Mientras las investigaciones avanzan, la ciudadanía espera medidas concretas para prevenir futuros accidentes en esta transitada vía de Manta.