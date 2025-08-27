Manchester United eliminado por Grimsby Town en penales en la Carabao Cup

Manchester United fue eliminado por Grimsby Town, equipo de League Two, este miércoles 27 de agosto de 2025 en Blundell Park, Cleethorpes, tras caer 12-11 en penales en la segunda ronda de la Carabao Cup, luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario.

Un inicio dominante de Grimsby Town

El partido comenzó con un Grimsby Town sorprendente. A los 22 minutos, Darragh Burns envió un centro desde la derecha que Charles Vernam controló y remató de zurda para el 1-0. Manchester United, con un equipo alternativo dirigido por Rúben Amorim, mostró dificultades para imponer su juego.

Ocho minutos después, al 30’, un tiro de esquina ejecutado por George McEachran encontró a Tyrell Warren, quien marcó el 2-0 tras un error del portero André Onana, que no logró interceptar el balón. El United, con 58.2% de posesión, no registró disparos al arco en los primeros 45 minutos.

Rúben Amorim realizó tres cambios al medio tiempo, incluyendo la entrada de Bryan Mbeumo y Matheus Cunha, buscando revertir el marcador.

Reacción tardía del United

En el segundo tiempo, Manchester United mejoró su desempeño, tomando mayor iniciativa ofensiva con 70.3% de posesión y 28 disparos, nueve al arco. Al minuto 75, Bryan Mbeumo marcó el 2-1 con un disparo al ángulo tras una contra. Grimsby, afectado por la lluvia y el desgaste físico, se replegó, pero mantuvo su arco en cero hasta el final.

En el minuto 89, un córner ejecutado por Kobbie Mainoo permitió a Harry Maguire cabecear el 2-2, forzando la tanda de penales. Durante el tiempo reglamentario, Grimsby registró 10 disparos, cuatro al arco, y seis corners, frente a los cuatro del United.

Tanda de penales histórica

La tanda de penales, que se extendió a 13 rondas, fue una de las más largas en la historia de la Carabao Cup. André Onana detuvo el disparo de Clarke Oduor, mientras que Christy Pym, portero de Grimsby, bloqueó el intento de Matheus Cunha. Ambos porteros anotaron en sus turnos, pero el fallo decisivo llegó cuando Bryan Mbeumo golpeó el travesaño en el 13° intento, dando la victoria a Grimsby por 12-11. Jayden Sweeney y Cameron McJannett destacaron en la tanda por los locales.

Contexto de la eliminación

La derrota marca una de las peores sorpresas en la historia reciente de Manchester United, comparada con la eliminación ante MK Dons en 2014 (4-0), también en la segunda ronda de la Carabao Cup. El United, que finalizó 15° en la Premier League 2024/2025 y no clasificó a competiciones europeas, suma un inicio de temporada sin victorias (una derrota y dos empates).

Grimsby Town, de la League Two (cuarta división), avanzó a la segunda ronda tras vencer 3-1 a Shrewsbury el 12 de agosto. La victoria ante el United, 79 puestos por encima en el sistema de ligas inglesas, es histórica para el club, que no enfrentaba a los “Red Devils” desde 1948.

El sorteo de la tercera ronda de la Carabao Cup se realizó tras el partido, con Grimsby enfrentando a Arsenal o Brighton. Manchester United, seis veces campeón del torneo (última en 2023), queda fuera de una competencia clave para Rúben Amorim, quien enfrenta presión tras este resultado.