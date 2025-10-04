Fiestas de Tosagua: colorido desfile y baile popular por su aniversario libertario

Tosagua volvió a latir con orgullo el 3 de octubre de 2025 durante la celebración de sus 42 años de Gesta Libertaria. El cantón vivió una jornada memorable con actos cívicos y culturales que recorrieron sus principales calles. Autoridades locales, encabezadas por el alcalde Romel Cedeño Rodríguez, junto a concejales y la prefecta subrogante de Manabí, Kelly Buenaventura, acompañaron el desfile que se extendió por más de cinco horas.

“Es una fecha que nos recuerda el valor de la unidad y la lucha del pueblo tosaguense”, expresó Antonio Lucas Zambrano, uno de los asistentes que no faltó a la cita.

Cifras y momentos clave del desfile

Inicio de actividades: 05h00 con salvas y dianas

Duración del desfile cívico: más de cinco horas

Participantes: instituciones educativas, Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja y delegaciones rurales

Zonas destacadas: parroquias Ángel Pedro Giler ‘La Estancilla’ y San José de Bachillero

Cierre nocturno: baile popular con la orquesta Los Diamantes de Valencia

Recuerdan el paro que convirtió a Tosagua en cantón

Conocida como el Corazón de Manabí y Capital Algodonera del País, Tosagua conmemora cada 3 de octubre la Gesta Libertaria de 1983, cuando tras tres días de paro ciudadano, se logró la cantonización del antiguo territorio de Rocafuerte. El decreto fue oficializado el 25 de enero de 1984, durante el gobierno de Osvaldo Hurtado.

Las bandas estudiantiles impregnaron ritmo en cada cuadra, mientras familias completas aplaudían con banderas y camisetas tricolor. “Cada año nos preparamos con cariño para rendir homenaje a nuestra historia”, señaló Andreina Zambrano, madre de familia.

Gastronomía, emprendimiento y tradición

El recorrido culminó entre aromas de Tonga de gallina criolla en La Estancilla y Chame de Bachillero, auténticos íconos de la gastronomía manabita. Además, como parte del cronograma festivo, se desarrolló el festival ‘La Olla de Barro’. Esta actividad, según informaron sus organizadores, reunió a emprendedores gastronómicos, artesanales y culturales del cantón.

La celebración no solo recordó una fecha histórica, sino que reafirmó la identidad de un pueblo que sigue luchando con alegría y organización, tal como lo hizo hace 42 años. Y mientras la música cerraba la fiesta en la calle Sucre, quedó claro que Tosagua no solo celebra su pasado, sino que baila hacia el futuro.

Con información de Érika Lucas.