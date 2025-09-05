Sismo de 5.5 grados impacta frente a la costa de Puerto López

Este viernes 5 de septiembre del 2025, se registró un sismo de 5.5 grados que fue sentido en algunas provincias del país. El temblor ocurrió a las a las 12h42 frente a las costas de la provincia de Manabí, según informó el Instituto Geofísico de Ecuador.

El epicentro se localizó a 52 kilómetros de Puerto López, a una profundidad de 18.0 kilómetros, con coordenadas 1.628° Sur de latitud y 81.237° Oeste de longitud. Las autoridades han clasificado el evento como revisado, y hasta el momento no se reportan daños ni activación de alertas de tsunami.

El sismo fue sentido en varios cantones de Manabí, según reporte de ciudadanos.

Actividad sísmica reciente marca el 2025 como un año de alta sismicidad

Este año, Ecuador ha experimentado varios sismos verificados por el Instituto Geofísico. El 31 de enero, un evento de 5.5 MLv sacudió la provincia de Napo, con epicentro a 11 kilómetros de profundidad, sentido en 14 provincias. El 25 de abril, un terremoto de 6.1 Mw ocurrió a 15 kilómetros al norte de Esmeraldas, causando daños leves en edificaciones.

Otro movimiento más recientemente, ocurrió el 3 de septiembre. El sismo de 5.5 MLv con epicentro a 21.61 kilómetros de Puyo, a 175 kilómetros de profundidad, fue percibido en nueve provincias, incluyendo Guayas. Estos eventos reflejan la alta vulnerabilidad sísmica de Ecuador debido a su ubicación tectónica.

Autoridades enfatizan la importancia de la preparación ante la sismicidad constante

A pesar de que el sismo de hoy no ha generado emergencias, el Instituto Geofísico urge a los ciudadanos a mantener planes de evacuación y kits de emergencia. La profundidad moderada del evento sugiere que fue detectable en áreas costeras, pero su magnitud reduce el riesgo de daños graves.

Ecuador está ubicado en el Cinturón de Fuego y ha registrado una frecuencia notable de sismos en 2025. El Instituto Geofísico monitorea constantemente, reportando eventos como el de 4.5 MLv el 24 de agosto cerca de Alausí, a 96 kilómetros de profundidad, sentido en la región sierra.