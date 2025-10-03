COMUNIDAD POR USD 1
Manabí
Sociedad

Productores de Rocafuerte y 24 de Mayo se benefician con maquinaria agrícola del MAGP

La entrega se dio a dos organizaciones con el objetivo de tecnificar sus actividades y aumentar la productividad.
3 minutos de lectura
Los productores recibieron las llaves de la maquinaria.
Carlos Sánchez

Redacción ED.

Carlos Sánchez

Redacción ED.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) entregó dos tractores agrícolas de la marca Massey Ferguson a 151 pequeños productores de los cantones Rocafuerte y 24 de Mayo.

La acción se enmarca en el componente diez del Proyecto Integral de Diversificación Agroproductiva y Reconversión Agrícola (PIDARA) que impulsa la mecanización agrícola en todo el país.

Según el MAGP, a través de las Soluciones de Mecanización Agroproductiva (SOMA), se fortalece a las organizaciones que no disponen de maquinaria agrícola, con el objetivo de tecnificar sus actividades y aumentar la productividad. El programa incluye la entrega de tractores e implementos que permiten a los agricultores optimizar procesos y mejorar la preparación de sus tierras de cultivo.

Apoyo gubernamental para la producción rural

Galo Naula, director Distrital del MAGP en Manabí, destacó que la mecanización consiste en la utilización de maquinaria, equipos y tecnología en diversas actividades agrícolas, con el fin de aumentar la eficiencia y la calidad de los trabajos. “Este proceso abarca desde herramientas sencillas hasta tecnología motorizada sofisticada, lo que permite optimizar recursos y reducir el trabajo pesado de los productores rurales”, señaló.

La maquinaria permitirá mejorar la productividad.

El funcionario destacó que el apoyo del Gobierno es clave para mejorar la producción agropecuaria. “Esta inversión permitirá a los agricultores reducir costos de producción al preparar adecuadamente el terreno antes de la siembra. El Gobierno invierte en tecnología agrícola los recursos que antes se fugaban injustificadamente del país”, enfatizó.

Danny Cedeño, presidente de la Asociación Agropecuaria Las Peñas, del cantón Rocafuerte, resaltó los beneficios directos de la mecanización en las labores diarias del campo. “Facilita y reduce el trabajo físico, alivia la falta de mano de obra, mejora la productividad, la oportunidad de las operaciones agrícolas y el uso eficiente de los recursos, además de fortalecer el acceso a mercados”, indicó el dirigente.

Productores beneficiarios

De manera similar, Mirella Cevallos, vicepresidenta de la Asociación Agropecuaria Las Astas del cantón 24 de Mayo, expresó su agradecimiento por la entrega de la maquinaria agrícola. “Esta maquinaria será un pilar fundamental para que nuestros hijos vuelvan la mirada al campo. Trabajando la tierra día a día podemos alcanzar los objetivos que nos proponemos”, mencionó al recibir el tractor en representación de los productores de su organización.

El MAGP precisó que las Soluciones de Mecanización Agroproductiva (SOMA) incluyen la entrega de un tractor, ya sea de ligera, mediana o alta potencia, además de un implemento agrícola. Estos equipos son seleccionados de acuerdo con las necesidades productivas de cada organización beneficiaria, lo que permite responder a la realidad de los productores y a los cultivos en desarrollo.

