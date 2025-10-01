Por un voto, la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, se salva de la destitución.

La alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, seguirá en sus funciones, luego de que el Concejo Cantonal no logró su destitución.

Desde hace varios meses, un grupo de concejales, en su rol de fiscalizadores de la administración, iniciaron un proceso de destitución. Argumentaban que Plúa cometió una infracción, que permitía aplicar el artículo 336 del COOTAD que señala la posibilidad de destitución.

Entonces, presentaron una moción de destitución que se analizó este martes 30 de septiembre del 2025, en una maratónica sesión extraordinaria. Esta fue convocada a las 16h00, pero terminó a las 21h00.

Cuántos votos se necesitaban para destituir a Ángela Plúa

Para que se concrete la destitución, la moción debía tener las dos terceras partes de los votos del concejo. El concejo está conformado por 7 concejales más la alcaldesa. Por lo tanto, en la práctica se requerían 5 votos a favor.

Según la ley, en la sesión no podían participar la alcaldesa Ángela Plúa ni el vicealcalde Edison Quimís, que fue reemplazado por su alterna Mercedes Rodríguez.

Así, durante las votaciones, cuatro concejales votaron a favor: Wilmer González, Sulemi Tagle, Marcos Mero y Oscar Véliz. Mientras tanto, en contra de la destitución estuvieron: Mercedes Rodríguez, Mauricio Castillo y Glenda Villacreses.

De esa manera, la destitución de la alcaldesa quedó a un voto, pues aunque hubo mayoría siempre, fue insuficiente porque la ley señala las dos terceras partes, es decir, 5 votos.

Reacciones

El concejal Wilmer González lamentó la situación y aclaró que cada concejal es dueño de sus acciones y deberá responder sobre su votación.

Mencionó que los ediles deben actuar como fiscalizadores y no como abogados de la alcaldesa.