Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Manabí
Montecristi

Operativo en Manabí: siete detenidos por acopio clandestino de combustible

La Policía desmanteló un centro ilegal de diésel en Montecristi, deteniendo a siete personas y asegurando evidencias que vinculaban al combustible con actividades ilícitas.
Operativo en Manabí: siete detenidos por acopio clandestino de combustible
Las primeras investigaciones indican que el diésel podría haber sido obtenido de forma ilícita.
Operativo en Manabí: siete detenidos por acopio clandestino de combustible
Las primeras investigaciones indican que el diésel podría haber sido obtenido de forma ilícita.

La Policía Nacional desmanteló un centro clandestino de acopio de diésel el pasado jueves en la comunidad El Arroyo, cantón Montecristi, Manabí, donde se detuvo a siete personas y se incautaron 18 mil galones de combustible, dinero en efectivo y armas, en un operativo dirigido a frenar actividades ilegales, incluyendo minería no autorizada.

Operativo y hallazgos

La acción policial se desarrolló tras un trabajo conjunto de los ejes investigativo y preventivo. Durante el allanamiento, las autoridades descubrieron cinco tanqueros cargados con diésel y ocho cisternas plásticas, con un total aproximado de 18 mil galones. Además, se incautaron $7.200 en efectivo, cuatro cheques por $7.000, tres armas de fuego y equipos móviles.

El comandante Giovanni Naranjo destacó que los detenidos no proporcionaron información relevante durante el procedimiento, lo que dificulta el rastreo completo de las redes implicadas. “Este golpe debilita estructuras criminales que se benefician de economías ilegales”, afirmó.

Las primeras investigaciones indican que el diésel podría haber sido obtenido de forma ilícita mediante “pinchazos” en oleoductos, práctica frecuente en la provincia y vinculada a diversas actividades clandestinas.

Contexto legal y riesgos

El centro operaba también como taller mecánico, sin permisos para almacenamiento ni comercialización de combustibles. La situación representaba un riesgo importante para la seguridad pública, dado el manejo irregular de sustancias inflamables y la conexión con la minería ilegal.

Según la Policía, este tipo de operativos cobra relevancia en el marco de las recientes manifestaciones por la eliminación del subsidio al combustible, ya que el diésel intervenido se destinaba principalmente a actividades ilícitas, generando pérdidas económicas y riesgos ambientales.

Todas las evidencias han sido remitidas a las autoridades judiciales para determinar responsabilidades y sanciones correspondientes. La investigación continúa abierta para identificar a proveedores y clientes dentro de la red clandestina.

Impacto y prevención

Las autoridades enfatizaron la importancia de mantener un monitoreo constante de zonas vulnerables a la extracción y comercialización ilegal de combustible. Estas acciones buscan no solo frenar delitos económicos, sino también reducir riesgos ambientales y proteger la seguridad de la ciudadanía.

El operativo en Montecristi refleja la coordinación efectiva entre distintos cuerpos policiales y demuestra que la lucha contra delitos relacionados con combustibles continúa como una prioridad nacional.

