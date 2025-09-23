Desfile y actos culturales para conmemorar los 85 años de fundación de Flavio Alfaro

Con música, comparsas estudiantiles y un ambiente cargado de orgullo local, Flavio Alfaro conmemoró este 23 de septiembre de 2025 sus 85 años de fundación política. La jornada reunió a autoridades, estudiantes y ciudadanos en un desfile que recorrió las principales calles del cantón manabita.

El recorrido, que inició en la calle 12 de Octubre y culminó en el parque central, se convirtió en un acto de unidad comunitaria. Desde autoridades municipales hasta familias enteras acompañaron la celebración, que resaltó tanto la historia como la riqueza productiva del territorio.

Un desfile con identidad local

El recorrido estuvo encabezado por el alcalde Humberto Barreiro, concejales y representantes de instituciones públicas y privadas. También participaron reinas de belleza, estudiantes y cientos de pobladores que, con aplausos y consignas, animaron cada momento.

“La gente aquí es buena y trabajadora, además de productiva. Y como toque especial, en Flavio Alfaro se prepara el caldo de gallina más dulce de la zona”, comentó Jimmy Intriago, uno de los asistentes.

En tanto, Héctor Baldeón, agricultor radicado en este cantón, resaltó la hospitalidad de la tierra que lo acogió desde hace ya años. “Aquí me he ganado la vida, disfruto mucho del delicioso queso que se prepara en sus campiñas” narró el hombre.

Algunos datos de Flavio Alfaro

Durante el acto, se recordó que Flavio Alfaro, que inicialmente fue parroquia de Chone, hoy sostiene gran parte de su economía gracias al trabajo agrícola y pecuario.

Cacao y cítricos : rubros que se han consolidado como los más representativos.

Ganadería : fuente de empleo y tradición en la zona rural.

Producción local: base de la identidad económica del cantón.

Estas actividades, según las autoridades, son el motor de desarrollo y parte del legado que las nuevas generaciones buscan mantener.

Tradición y futuro

El desfile cívico fue apenas el inicio de una agenda festiva. Esta se prolongará con actividades culturales, artísticas y deportivas, preparadas para honrar al cantón ubicado al norte de Manabí, y fortalecer la integración social.

La tarima instalada en el parque central no solo fue testigo del desfile, sino también del compromiso de las autoridades por proyectar a Flavio Alfaro hacia nuevas metas de crecimiento y bienestar colectivo.

A 85 años de su fundación, Flavio Alfaro reafirma su identidad con un festejo que no solo recuerda el pasado, sino que también proyecta esperanza hacia el futuro, con la misma energía que vibró en sus calles durante el desfile.

Con información de César Vélez.