El municipio prevé que el 85 % de las calles queden asfaltadas este año

El Municipio de Chone informó que el plan integral de mejoramiento vial y de regeneración urbana avanza a buen ritmo en diferentes zonas de la ciudad. Según el coordinador general Nabor Álvarez, la intervención contempla cerca de 200 calles, con la colocación de 40 kilómetros de asfalto y trabajos complementarios.

Las obras incluyen 160.000 metros cuadrados de aceras, bordillos, alcantarillado, redes de agua potable y la implementación de señalética para la movilidad.

Álvarez explicó que el proyecto no solo significa colocar una carpeta asfáltica en las calles, sino garantizar previamente la infraestructura hidro-sanitaria. El plan contempla además un componente de urbanismo con la siembra de 8.000 árboles de distintas especies como parte del arbolado urbano en la ciudad.

“Este proyecto busca mejorar la movilidad, pero también darle un nuevo rostro a la urbe con un modelo de desarrollo sustentable”, indicó el funcionario.

Inversión y responsables de las obras

La inversión total alcanza los 25 millones de dólares, distribuidos en tres contratos principales a cargo de empresas y consorcios responsables.

En la zona norte, la obra está a cargo del Consorcio Nuevo Chone Norte, conformado por Construanimo S.A., Cepolin S.A. y profesionales independientes.

En la zona sur, los trabajos están dirigidos por el Ing. Gonzalo Iván Alcívar, mientras que la zona centro corresponde al Consorcio Conhiza.

El objetivo municipal es lograr que el 85 % de los trabajos se encuentren concluidos este mismo año, antes de la llegada de la temporada invernal. Con ello, barrios y sectores intervenidos ya dispondrán de calles asfaltadas en mejores condiciones de movilidad y seguridad para peatones y conductores.

La meta fijada por la administración del alcalde Leonardo Rodríguez es alcanzar un 90 % de cobertura vial en el casco urbano hasta el año 2027.

Antes y después en la infraestructura de Chone

De acuerdo con cifras oficiales, en el año 2019 apenas el 42 % de las calles de Chone contaban con infraestructura vial en condiciones adecuadas. Con el actual programa integral, el porcentaje de cobertura se acerca ya al 80 %, marcando un cambio estructural en la realidad de la ciudad.

Álvarez señaló que se trata de una transformación histórica que impacta directamente en la vida de familias, estudiantes y adultos mayores de Chone.

Los trabajos incluyen además la regeneración urbana del centro, donde ya se colocan capas de asfalto en calles que esperaban cambios durante tres décadas. La intervención apunta a transformar la movilidad, mejorar la seguridad peatonal y optimizar la circulación vehicular en sectores clave de la ciudad.

De esta manera, se avanza hacia un modelo de planificación urbana con mayor énfasis en la sustentabilidad y el mejoramiento de la calidad de vida.

Voces ciudadanas sobre el proyecto

Para el ciudadano Estenio Veliz, el asfaltado es una obra clave porque se realiza en calles que ya cuentan con servicios básicos instalados.

“Ahora sí se siente que Chone está avanzando”, expresó, al destacar la importancia de contar con obras que aporten movilidad y bienestar.

De su lado, Jorge Benavides destacó el impacto visual que ofrecen las nuevas calles asfaltadas en contraste con las anteriores vías de piedra y tierra. “El cambio es evidente, antes teníamos calles deterioradas, ahora la vistosidad y el orden mejoran el entorno y la imagen de la ciudad”, comentó.

Estas percepciones reflejan la transformación que los habitantes reconocen en su entorno cotidiano gracias al plan integral de regeneración urbana.