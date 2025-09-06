Aurora Valle liderará ADN en Manabí tras convención nacional en Guayaquil

La convención nacional del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), realizada el 6 de septiembre en el coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil, oficializó la designación de Aurora Valle como directora provincial de Manabí.

Aurora Valle es la actual Gobernadora de Manabí y recibió su credencial de manos del presidente Daniel Noboa. “Es tiempo de consolidar un liderazgo con hechos y resultados para las provincias”, afirmó Noboa ante miles de simpatizantes. Cerca de 2 mil manabitas asistieron para respaldar a Valle y al movimiento.

Valle agradeció la confianza del presidente y destacó que ADN representa un proyecto de transformación para Ecuador, con Manabí como protagonista. “Hoy asumimos este reto con responsabilidad. ADN no es solo un movimiento político, es un proyecto de transformación para el Ecuador y Manabí será parte de ese cambio”, expresó ante los miles de simpatizantes que llegaron al escenario deportivo.

Noboa recibió credencial como presidente de ADN

El Tribunal Electoral de ADN oficializó a Daniel Noboa como presidente nacional del movimiento, en una sesión que incluyó la proclamación de la nueva directiva. En Pichincha, la vicepresidenta María José Pinto fue nombrada directora provincial, con el objetivo de liderar la expansión territorial en esa jurisdicción clave.

La directiva nacional quedó conformada por Michelle Sensi, director del Centro de Inteligencia Estratégica, como vicepresidente, y Mishel Mancheno, asambleísta oficialista, como secretaria nacional del movimiento. A la estructura también se incorporaron la ministra Zaida Rovira y el secretario José Julio Neira, consolidando un equipo con vínculos directos en el Gobierno Nacional.

En provincias amazónicas, ADN designó a Sixto Vinicio Cóndor García en Morona Santiago y a Adrián Ovidio Vallejo Barrera en Orellana, fortaleciendo así su presencia organizativa. Paola Jaramillo Zurita fue nombrada en Guayas, mientras que en Pastaza y Sucumbíos fueron designados Sonia Isabel Becerra Arévalo y Carlos Steve Villacrés Salazar respectivamente.

Noboa rechaza dialogar con la “vieja política”

En la convención, Noboa afirmó que ADN es la “primera fuerza política nacional” gracias al respaldo ciudadano. Además, rechazó dialogar con la “vieja política”, enfocándose en consolidar una estructura organizativa sólida para las elecciones de 2027.

“Es tiempo de consolidar un liderazgo que trabaje con hechos y resultados y ellos representan ese compromiso con sus provincias”, destacó Noboa, tras entregar las credenciales a las nuevas autoridades del movimiento.

Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, participó en el evento, apoyando la nueva estructura organizativa de ADN para enfrentar los retos políticos.

En su intervención, Olsen pidió a la Corte Constitucional actuar con sensibilidad al analizar la consulta popular convocada para el mes de noviembre. Señaló que el país vive una coyuntura social, económica y de seguridad que debe ser considerada en este proceso.