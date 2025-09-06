COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Manabí
Política

Aurora Valle liderará ADN en Manabí tras convención nacional en Guayaquil

El Tribunal Electoral de ADN oficializó a Daniel Noboa como presidente nacional del movimiento, en la convención de este sábado.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Aurora Valle recibió su credencial como directora provincial de ADN, de manos del presidente Daniel Noboa.
Aurora Valle recibió su credencial como directora provincial de ADN, de manos del presidente Daniel Noboa.
Aurora Valle recibió su credencial como directora provincial de ADN, de manos del presidente Daniel Noboa.

Carlos Sánchez

Redacción ED.

Carlos Sánchez

Redacción ED.

Nació en Jipijapa - Manabí, en 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una trayector... Ver más

[email protected]

La convención nacional del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), realizada el 6 de septiembre en el coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil, oficializó la designación de Aurora Valle como directora provincial de Manabí.

Aurora Valle es la actual Gobernadora de Manabí y recibió su credencial de manos del presidente Daniel Noboa. “Es tiempo de consolidar un liderazgo con hechos y resultados para las provincias”, afirmó Noboa ante miles de simpatizantes. Cerca de 2 mil manabitas asistieron para respaldar a Valle y al movimiento.

Valle agradeció la confianza del presidente y destacó que ADN representa un proyecto de transformación para Ecuador, con Manabí como protagonista. “Hoy asumimos este reto con responsabilidad. ADN no es solo un movimiento político, es un proyecto de transformación para el Ecuador y Manabí será parte de ese cambio”, expresó ante los miles de simpatizantes que llegaron al escenario deportivo.

Aurora Valle, con su credencia de Directora de ADN en Manabí.

Noboa recibió credencial como presidente de ADN

El Tribunal Electoral de ADN oficializó a Daniel Noboa como presidente nacional del movimiento, en una sesión que incluyó la proclamación de la nueva directiva. En Pichincha, la vicepresidenta María José Pinto fue nombrada directora provincial, con el objetivo de liderar la expansión territorial en esa jurisdicción clave.

La directiva nacional quedó conformada por Michelle Sensi, director del Centro de Inteligencia Estratégica, como vicepresidente, y Mishel Mancheno, asambleísta oficialista, como secretaria nacional del movimiento. A la estructura también se incorporaron la ministra Zaida Rovira y el secretario José Julio Neira, consolidando un equipo con vínculos directos en el Gobierno Nacional.

En provincias amazónicas, ADN designó a Sixto Vinicio Cóndor García en Morona Santiago y a Adrián Ovidio Vallejo Barrera en Orellana, fortaleciendo así su presencia organizativa. Paola Jaramillo Zurita fue nombrada en Guayas, mientras que en Pastaza y Sucumbíos fueron designados Sonia Isabel Becerra Arévalo y Carlos Steve Villacrés Salazar respectivamente.

Noboa rechaza dialogar con la “vieja política”

En la convención, Noboa afirmó que ADN es la “primera fuerza política nacional” gracias al respaldo ciudadano. Además, rechazó dialogar con la “vieja política”, enfocándose en consolidar una estructura organizativa sólida para las elecciones de 2027.

“Es tiempo de consolidar un liderazgo que trabaje con hechos y resultados y ellos representan ese compromiso con sus provincias”, destacó Noboa, tras entregar las credenciales a las nuevas autoridades del movimiento.

Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, participó en el evento, apoyando la nueva estructura organizativa de ADN para enfrentar los retos políticos.

En su intervención, Olsen pidió a la Corte Constitucional actuar con sensibilidad al analizar la consulta popular convocada para el mes de noviembre. Señaló que el país vive una coyuntura social, económica y de seguridad que debe ser considerada en este proceso.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sebastián Rulli en Quito: su historia de perseverancia, su vida con Angelique Boyer y lo que probó de la gastronomía ecuatoriana

Vuelta a España 2025: Los ecuatorianos Jefferson Cepeda y Martín López completan la exigente etapa 14 en la alta montaña

Ocho emprendedores y empresarios viajan para participar en la feria internacional en Miami

ADN renueva su directiva y ratifica a Noboa como líder del movimiento

¡Atención Guayaquil! Cierre Total en Juan Tanca Marengo: ¿Cómo Afectará Tu Ruta Diaria?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sebastián Rulli en Quito: su historia de perseverancia, su vida con Angelique Boyer y lo que probó de la gastronomía ecuatoriana

Vuelta a España 2025: Los ecuatorianos Jefferson Cepeda y Martín López completan la exigente etapa 14 en la alta montaña

Ocho emprendedores y empresarios viajan para participar en la feria internacional en Miami

ADN renueva su directiva y ratifica a Noboa como líder del movimiento

¡Atención Guayaquil! Cierre Total en Juan Tanca Marengo: ¿Cómo Afectará Tu Ruta Diaria?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sebastián Rulli en Quito: su historia de perseverancia, su vida con Angelique Boyer y lo que probó de la gastronomía ecuatoriana

Vuelta a España 2025: Los ecuatorianos Jefferson Cepeda y Martín López completan la exigente etapa 14 en la alta montaña

Ocho emprendedores y empresarios viajan para participar en la feria internacional en Miami

ADN renueva su directiva y ratifica a Noboa como líder del movimiento

¡Atención Guayaquil! Cierre Total en Juan Tanca Marengo: ¿Cómo Afectará Tu Ruta Diaria?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO